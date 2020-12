Ligabue pubblicherà l'1 gennaio 2021 i provini originali de "Gli ostacoli del cuore" e "Volente o nolente", "così come sono stati registrati in un pomeriggio speciale di 15 anni fa a Correggio!" scrive in un post su Facebook in cui annuncia questa uscita a sorpresa delle canzoni registrate in maniera "un po' raffazzonata" assieme a Elisa. Liga rispetta la legge del sette, che ha caratterizzato tutta la sua vita e queste ultime settimane, grazie all'uscita dei suoi 77 singoli e dell'album "7", da tre settimane in classifica:

Ligabue ha annunciato la sorpresa con un video postato sui suoi social in cui ringraziava i suoi fan per l'accoglienza del suo ultimo album e poi svelava come aveva registrato le due canzoni: "Ciao a tutti grazie per come avete accolto '77 + 7′ e ‘7', mi ha fatto veramente un enorme piacere ritrovare tutto questo calore. Voglio farvi gli auguri di buon anno, questo 2021 non può essere peggio di quello appena trascorso, non voglio neanche pensarci quindi incrociamo le dita e andiamo verso un periodo migliore e anche per questo volevo farvi avere questa pubblicazione delle demo registrate 15 anni fa io ed Elisa qui, nel mio studio, in cui in un pomeriggio speciale con un provino un po' raffazzonato, registrato da me su un'acustica e un piano, io e lei abbiamo cantato ‘Gli ostacoli del cuore' e ‘Volente o nolente' e adesso li avete tutti e due anche nella loro versione originale. Buon 2021 a tutti quanti e in bocca al lupo".

Da tre settimane Ligabue è in testa alla classifica FIMI degli album più venduti della settimana, uno dei pochi che quest'anno è riuscito a triplicare la prima posizione e soprattutto mettersi alle spalle un progetto rap. Il cantante ha ripescato i 77 singoli pubblicati fino ad ora dall'inizio della sua carriera a cui ha aggiunto un album di inediti, sette, ovviamente, che hanno trovato il riscontro del pubblico che lo ha premiato scegliendolo come l'album preferito di Natale.