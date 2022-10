Ligabue è positivo al Covid, cancellati i concerti al Bataclan di Parigi e a Londra Ligabue è positivo al Covid. L’annuncio con un video su Instagram. Cancellate le date di Parigi e Londra del suo tour, in programma per il 30 e il 31 ottobre. “Mi dispiace per il disagio creato”, ha fatto sapere il cantante.

A cura di Elisabetta Murina

Luciano Ligabue è positivo al Covid. Il cantante ha fatto sapere di aver contratto il virus e per questo è stato costretto a rimandare le date del tour in programma per questa sera, 30 ottobre, al Bataclan di Parigi e quella di Londra del 31 ottobre.

L'annuncio della positività

Con un breve video pubblicato su Instagram, Ligabue ha annunciato di aver contratto il Covid: "Sono in una stanza d'albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui starò rinchiuso forse per una settimana. Dopo una notte in cui non sono stato bene, stamattina ho fatto il tampone e ho scoperto di avere il Covid".

Per questo motivo il cantante è stato costretto a cancellare il concerto in programma per questa sera, 30 ottobre, al Teatro Bataclan di Parigi e anche quella del 31 ottobre a Londra. "Potete immaginare il giramento di ba**e dopo i due vissuti a Barcellona e Bruxelles. Mi dispiace per il disagio creato". Si trattava delle ultime due date del suo tour europeo. Date che verranno riprogrammate a breve. Nel frattempo il rocker, ora nella sua stanza d'albergo, è stato travolto da un ondata di messaggi di pronta guarigione sui social, in attesa di vederlo a breve di nuovo sul palco.