“L’ha umiliata e terrorizzata”, Snopp Dogg denunciato per violenza sessuale Il rapper Snoop Dogg è stato accusato da una ex ballerina di violenza sessuale: “L’ha umiliata e lasciata nel panico”.

Il rapper Snoop Dogg è stato accusato da una ex ballerina di violenza sessuale. Dopo una mediazione fallita tra le parti, la donna ha denunciato il rapper presso il tribunale di Los Angeles. Lo riporta il Los Angeles Times. Non solo Snoop Dogg, anche il suo consigliere è stato accusato, Bishop Magic Juan. Le violenze sono risalenti al 2013. Per adesso, non c'è nessun comunicato da parte del rapper che però ha commentato su Instagram: "Attenzione, è iniziata la stagione dei cercatori d'oro". A questo, il rapper ha aggiunto gli emojii di un agente di polizia, di un giudice, di un sacco con dei soldi.

La notizia di cronaca

Negli Stati Uniti è la notizia d'apertura dei principali giornali specializzati. Il rapper, uno degli uomini più ricchi d'America, avrebbe provato una mediazione privata che non sarebbe andata a buon fine. Il Rolling Stone US ha rivelato i contenuti riservati dei documentati che sono stati presentati in tribunali, secondo cui la donna dopo aver accettato un passaggio da Bishop Don “Magic” Juan sarebbe stata poi costretta ad andare a casa sua, dove è stata infine molestata.

Successivamente, lei e Bishop sono andati nello studio dove Snoop Dogg stava girando una serie tv, lei ha accettato le avances del rapper sperando che questo potesse in qualche modo aiutare la sua carriera. Poco dopo, la ragazza si è sentita male e mentre era in bagno, Snopp Dogg avrebbe chiuso la porta a chiave e l'avrebbe costretta a un rapporto orale. Secondo l'accusa, Snopp Dogg nel vedere la riluttanza della donna si "è masturbato e le ha eiaculato addosso", lasciandola lì "umiliata, terrorizzata e nel panico".

Era notizia di ieri dell'acquisto del rapper della Death Row Record, etichetta che aveva segnato il suo esordio nel mondo della musica. Oggi, però, la notizia è stata spazzata vita da questo clamoroso scandalo.