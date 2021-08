L’ex moglie di Eminem tenta il suicidio dopo la morte della madre L’ex moglie di Eminem Kim Scott è stata portata in ospedale a seguito di un tentato suicidio, stando a quanto riportano TMZ e altri siti di informazione americana. Lo scorso 30 luglio era arrivata una telefonata al numero d’emergenza in cui si diceva che nella casa della donna ci fosse una persona che aveva tentato il suicidio.

A cura di Redazione Music

L'ex moglie di Eminem Kim Scott è stata portata in ospedale a seguito di un tentato suicidio, stando a quanto riportano TMZ e altri siti di informazione americana. Lo scorso 30 luglio era arrivata una telefonata al numero d'emergenza in cui si diceva che nella casa della donna ci fosse una persona che aveva tentato il suicidio; quando la polizia e il personale medico sono arrivati sul posto la donna non avrebbe collaborato, anzi sarebbe diventata aggressiva al punto da rendere difficile misurarle anche i parametri vitali.

La morte della madre

Lo scrive TMZ, che spiega anche che c'è stato bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine per calmarla. Sul posto i medici hanno notato che la donna aveva tentato di farsi del male, trovando diverse ferite che non si erano per fortuna rivelate letali ma che hanno avuto comunque bisogno di medicazioni da parte dei medici. Pare che il tentativo di suicidio sia arrivato una settimana dopo la morte della madre della donna, Kathleen Sluck, scomparsa a 65 anni il cui funerale si era tenuto il giorno prima. Qualche anno fa, inoltre, la donna aveva perso la sorella, morta a causa di una sospetta overdose di eroina.

I problemi con Eminem

Non sarebbe il primo tentativo di suicidio da parte di Kim Scott che lo tentò anche anni fa, quando Eminem, con cui si sposò nel 1999, divorziando due anni dopo, cantò dal vivo una canzone contro di lei. Il rapporto tra i due non è stato semplice, e dopo il primo divorzio tornarono insieme, era il 2006, ma durò poco. La coppia ha avuto una figlia, Hailie Jade, che oggi a 25 anni. Un rapporto complesso a cui Eminem, al secolo Marshall Mathers, ha dedicato diverse canzoni, alcune anche molto violente nei confronti dell'ex moglie, accusata di volergli far vivere una vita d'inferno. Canzoni violente al punto da portare anche a denunce da parte della donna che gli ha chiesto di smettere di scrivere canzoni che parlassero di lei.