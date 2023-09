L’ex degli One Direction Liam Payne ricoverato d’urgenza in ospedale: “Sta male” Liam Payne sarebbe stato ricoverato d’urgenza in ospedale mentre era in vacanza con la fidanzata sul lago di Como. Il cantante, ex degli One Direction, avrebbe problemi ai reni: “Liam sta male, ma grazie ai medici capirà cosa sta succedendo”, le parole di una fonte al The Sun.

A cura di Gaia Martino

Liam Payne, stando a quanto rivela il tabloid The Sun, sarebbe stato portato d'urgenza in ospedale dopo aver accusato "dolori lancinati" ai reni. Il cantante 30enne, ex degli One Direction, già lo scorso mese aveva cancellato il tour per una "grave infezione ai reni", aveva spiegato: ieri, mentre festeggiava il suo anniversario con la fidanzata Kate Cassidy vicino al lago di Como, si sarebbe sentito male.

Cosa è successo e come sta Liam Payne

Liam Payne, scrive il The Sun, si troverebbe ora in ospedale. Dopo aver accusato "dolori lancinanti ai reni", sarebbe stato portato d'urgenza al pronto soccorso prima di essere ricoverato: "Rimarrà diversi giorni nel reparto dedicato alle cure di emergenza" si legge sul tabloid che ha ascoltato, inoltre, la testimonianza di una persona vicina al cantante.

Liam sta male, ma ora si trova nel miglior posto. Finalmente grazie ai medici andranno a fondo per capire cosa sta succedendo.

L'ex One Direction dovrebbe restare in ospedale per i prossimi sei giorni: "Vogliono fare tutti gli esami possibili per capire il problema. Sospettano che ci sia qualcosa – già da un po' di tempo – che sta peggiorando".

I problemi con l'alcol durante la

I media inglesi sostengono che l'abuso di alcol potrebbe avergli causato gli attuali problemi ai reni. Nel 2021 il cantante, oggi 30enne, durante la sua avventura lavorativa con gli One Direction ha vissuto un periodo buio segnato dall'abuso di alcol e pillole, così come raccontò lui stesso: