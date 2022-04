L’ex chitarrista degli Oasis Paul Bonehead Arthurs ha un cancro: “Mi prendo una pausa” L’ex chitarrista e fondatore degli Oasis Paul Bonehead Arthurs ha annunciato di prendersi una pausa dalla musica per curarsi un cancro alle tonsille.

A cura di Redazione Music

L'ex chitarrista degli Oasis Paul Arthurs, conosciuto come Bonehead, ha annunciato di doversi prendere un po' di pausa per curarsi da un cancro alle tonsille che gli è stato diagnosticato nelle scorse settimane. Il musicista ha cancellato i prossimi concerti prendendosi un po' di pausa per il trattamento a cui dovrà sottoporsi nei prossimi mesi. Arthurs lo ha comunicato ai suoi follower sui suoi social, spiegando che non parteciperà ai prossimi concerti di Liam Gallagher con cui suona ormai da qualche anno e che avrebbe dovuto seguire in tour l'estate prossima: "Solo per farvi sapere che mi prenderò una pausa dal gioco per un po'. Mi è stato diagnosticato un cancro alle tonsille".

Bonehead ha specificato anche che la diagnosi è arrivata in tempo: "Ma la buona notizia è che è curabile e presto inizierò un ciclo di cure. Vi terrò aggiornato su come sta andando". Arthurs è conosciuto e amato dai fan degli Oasis, avendo contribuito ai loro maggiori successi, suonando la chitarra ritmica e le tastiere in album cult come "What's The Story (Morning Glory)" e "Be Here Now" prima di lasciare la band nel 1999. Ma negli ultimi anni aveva cominciato a suonare assieme a Liam, fondatore col fratello Noel degli Oasis e avrebbe dovuto suonare con lui nel tour previsto la prossima estate.

Proprio Liam ha scritto "Invio tantissimo amore all'unico Bonehead e alla sua famiglia augurandoti una pronta guarigione, stiamo tutti pensando a te, tornerai sul palco prima di poter dire che stiamo facendo [la canzone degli Oasis] Colombia". Anche Andy Bell ha scritto un messaggio per il chitarrista, augurandogli una pronta guarigione. I due hanno anche suonato assieme con i Beady Eye; degli Oasis Arthurs fu fondatore con Liam, prima di chiamare Noel e cambiare il nome della band, passando da Rain a Oasis, appunto, lasciando la band durante la registrazione di "Standing on the Shoulder of Giants".