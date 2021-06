Si chiama "L'estate che ho addosso" il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli, conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip e per la storia d'amore con Giulia Salemi nata al suo interno. I Prelemi – ovvero il nome di coppia nato dalla crasi dei due cognomi – sono ormai una delle coppie più note dello showbiz italiano e insieme si stanno muovendo su piani diversi tra tv, social e musica. L'annuncio del nuovo singolo di Pretelli ha mandato in subbuglio i fan e le fan, tra le community più attive sui social, che adesso possono finalmente ascoltare quella che è né più, né meno un tormentone estivo. Lo sa bene Pretelli che non cerca in alcun modo di nascondere l'idea che c'era dietro al brano, caratterizzato dai ritmi latini che, a Fanpage.it, spiega di amare più di ogni altro: "Mi identifico molto nella musica latina, nel reggaeton e in artisti come J Balvin, Ozuna". "L'estate più calda", insomma, è il classico tormentone estivo che per adesso non può dire molto sulle reali potenzialità dell'ex inquilino della casa del GF Vip, ma che scalda già i fan, anche grazie al supporto della compagna.

I pregiudizi da affrontare

Pretelli, inoltre, sa bene anche che dovrà combattere i pregiudizi dovuti alla sua carriera televisiva e al cliché che vuole subito dopo un'esplosione di popolarità l'uscita di una hit estiva: "Sarebbe un ragionamento che ci può stare (il pregiudizio nei confronti di chi ha fatto un reality, ndr), sarò io a dover dimostrare il contrario – continua l'ex inquilino del Grande Fratello Vip -. Sai, le critiche per cui vengo da un reality… ok vengo da un reality e qual è il problema? Perché non posso fare musica? Una volta fatto un reality non posso fare altro? Quindi poi starà a me dare continuità e dare dei contenuti, dimostrare quello che posso e so fare"

L'amore per la musica nato da piccolo

A Fanpage.it Pretelli spiega che il suo rapporto con la musica va avanti da tempo, da quando era piccolo: "Dai 6 agli 11 anni ho suonato il pianoforte, è stato quello il mio primo avvicinamento alla musica, poi per anni ho fatto il vocalist in vari locali di Roma, quindi c'è stata sempre questa passione legata al microfono. Poi l'anno scorso per gioco in quarantena ho detto: ‘Ma se facessi una canzone, provo a scrivere un testo inedito e da lì nasce il remix di Think about the way' che è la famosa canzone di Ice Mc degli anni 90, nata un po' per gioco ho notato questa passione anche nello scrivere".

Il supporto di Giulia Salemi

Incrociare Shade è stata la molla che ha dato la possibilità a L'estate più calda di prendere definitivamente forma e anche un ritmo da hit estiva: "Io vorrei che questa passione diventasse qualcosa in più di una passione, anche un lavoro. È un mondo che mi ha sempre affascinato però non ho mai avuto il coraggio di buttarmi e ora mi sento pronto e ne approfitterò". In attesa di capire cosa sarà del futuro, però l'ex Gf Vip ha cominciato a prendere lezioni di canto e soprattutto ci tiene a sottolineare l'importanza di Giulia Salemi nella sua nuova carriera: "Sto studiando, ho cominciato a studiare appena uscito dalla casa: sto facendo lezioni di canto che sicuramente mi aiuteranno. Il sogno più vicino è quello di sentire l'estate più calda quando accendo la radio in macchina. Ci credo tanto e sicuramente una persona che mi ha spinto a crederci così tanto è Giulia".