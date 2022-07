L’emozione di Blanco, 40 mila cantano Blu Celeste: “Ho pianto, non lo facevo da tanto” Blanco ha condiviso un video in cui lo si vede cantare Blu celeste davanti a 40 mila persone e dopo ha pubblicato uno status per ringraziarli.

A cura di Redazione Music

Blanco è uno dei fenomeni musicali italiani di questi ultimi anni, in pochissimi mesi ha conquistato le classifiche, Sanremo, un pezzo di Eurovision e un pezzo di Paese al punto da essere uno dei pochissimi artisti della nuova generazione a poter suonare realmente davanti a decine di migliaia di persone. Ma la cosa interessante è che con le sue canzoni sta riuscendo a raccontare una generazione. In più Blanco riesce a dare l'impressione di essere molto vicino al pubblico e in grado di gestire questa popolarità improvvisa, almeno stando a quanto leggiamo sui social e alle interviste che dà: ama scherzare, esagerare anche talvolta, ma sempre nel rispetto di chi gli sta di fronte come dimostra il suo ultimo post.

In tour da qualche settimana, Blanco ha cantato davanti a centinaia di migliaia di persone, quarantamila solo nel concerto della scorsa sera a Lucca. Il cantautore ha condiviso un video in cui canta "Blu celeste" davanti a una marea di gente, emozionandosi, come ha scritto su Instagram: "Dopo il concerto ho pianto non lo facevo da tanto. Per una serie di motivi dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche del imperfezione della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose. Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua 3 anni fa per gioco perché amavo la musica e la amo. Stasera 40 mila persone hanno cantato una canzone scritta proprio in quella cantina con una penna blu su quaderno a righe di scuola".

Un ricordo che racconta quanto in poco tempo Blanco sia riuscito ad arrivare al cuore di tantissimi ragazzi. Nelle storie, poi, ha anche voluto scusarsi con loro per un problema tecnico che ha costretto ad allontanarsi dal palco per qualche minuto: "Chiedo anche scusa dal cuore perché ci tengo più di qualsiasi cosa per quei 15 minuti di pausa dovuti a un problema tecnico degli strumenti. Ma questa imperfezione la rende ancora più magica". Nei commenti al post i complimenti di colleghi come Elisa, Mace, Emis Killa, Shablo, Massimo Pericolo, Tormento, beba e Alessandro Cattelan, tra gli altri.