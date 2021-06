Nelle ultime settimane stanno aumentando su TikTok i video che vedono protagoniste alcune creator, nell'intento di mostrare un nuovo tatuaggio. Una parola che è comprensibile solo dopo alcuni secondi, in grado di ingannare anche a causa della calligrafia e del lato della lettura. Il tatuaggio in questione, diventato una tendenza sulla piattaforma riporta il nome "Venom", uno dei villain del fumetto Superman, che però assume più significati, anche grazie alla canzone del brano omonimo della rapper britannica Little Simz, nome d'arte di Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo. Il singolo è diventato virale su TikTok, non solo come sottofondo sonoro per i contenuti video, ma anche per aver assunto un ruolo nell'emancipazione femminile sulla piattaforma.

La riflessione sull'emancipazione femminile su TikTok

Il tatuaggio Venom, insieme al brano omonimo della rapper britannica Little Simz, è diventato virale su TikTok perché riesce a capovolgere il significato principale della parola, ovvero veleno, praticamente anagrammandolo in "Women", ovvero donne. Il disegno, diventato un trend sulla piattaforma, è anche parte di un tema più ampio nell'utilizzo del brano, che viene usato dai creator per parlare di emancipazione femminile e rispetto. Il trend consiste nell'unione di due video con la stessa protagonista, che nel primo recita il proprio messaggio a favore delle donne, del proprio ruolo nella società, denunciando diseguaglianze sociali. Nel secondo video la stessa protagonista ripete in segno di assenso e accordo con ciò che viene detto nella prima parte, la parola "Venom", ovvero la parola con cui si conclude la prima parte del video. Il trend è ormai arrivato a contare oltre il mezzo milione di video su TikTok, un segnale tangibile di quanto la piattaforma stia diventando il palco anche per riflessioni sociali sulle dinamiche attuali.

Il significato del brano

Il brano "Venom" della rapper britannica Little Simz è stato pubblicato nel 2019 nel suo quinto e ultimo (per adesso) album ufficiale "Grey arena". Insieme al singolo entrato nelle tendenze di TikTok, da sottolineare ci sono i brani "101 FM" che riesce a legare il rap garage Uk alle sonorità hokagu giapponesi e il soul di "Selfish" con la cantante jazz Cleo Sol. "Venom" proietta su di sé tutte le attenzioni del progetto "Grey Arena" anche grazie al suo processo di emancipazione femminile, riportato nei passi più importanti del brano: "Fanculo a quelli che non credono, non vorranno mai ammettere che sono il migliore qui, dal semplice fatto che ho le ovaie. È un mondo di donne, per così dire… non dai mai credito a chi è dovuto perché non ti piace la figa al potere, veleno". Il brano è stato anche inserito nella serie tv Uk "Top Boy", co-prodotta da Drake e che vede protagonista anche una delle stelle del rap britannico Santan Dave.

Il testo di Venom

Life sucks and I never tried suicide

Mind's fucked even more than I realize

Time's up, keep it moving when she arrives

If you ever heard what I heard in my mind

Never try, you would cry, that's a lie, you would die

I don't wanna ever come down from a high

I'm in the best seat, from time, been a next breed

If you comin', come at me directly

Don't need no one to defend me

Soul's in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly

Moon waves and open seas, quick coasting over seas

Fuck those who don't believe

They will never wanna admit I'm the best here

From the mere fact that I've got ovaries

It's a woman's world, so to speak

Pussy, you sour

Never givin' credit where it's due ‘cause you don't like pussy in power

Venom

Venom

My, my, if you've ever heard what I've heard in the night

What a fright, must've been a parasite in my past life

I don't wanna ever come down from a high

My soul ascended to the sky, it's just you and I

God but I'm feelin' too alive

Tryna get me out of spite

Someone's gotta pay, I ain't talkin' big amounts

Some kind of physical pain

Some kind of traumatic shit

Ni*** wanna see dead bodies

Probably not, they ain't rollin'

With no automatic clips

Moving scatty, all erratic and shit

N*** pussy lickin', batty and shit

Oh, you mad? Then come at me, you prick

Make a move, better pattern it quick

I assume you'll be comin' for blood

That makes two of us, that makes two of us

Venom

Venom

Venom

Venom, venom

Night time to daylight we roll trees

Saved lives, invade minds and go deep

Oh, he wouldn't have guessed I'm so chill

Part of the day in the life you won't see

Part of the day in the life you can't be here for

It's the day in the life of OG's

Dealin' with inner demons that won't leave

Not a word, you will listen when my soul speaks

Down I go, so follow me, follow me, follow me

Actually, don't follow me, nobody bother me

I'm a mess, honestly, fuck all of your policies

They wanna kick me down and demolish me

Use me and fuckin' abolish me

I don't wanna hear no apologies

Or am I in my own head?

Can't tell anymore, psychotic to the death

When I dig deep, I can never find nothin' left

It's a mystery

Rage, nothin' but rage

Can't figure out if I'm goin' insane

Ain't no doubt we'll be showing no mercy

So think twice if you wanna get blazed

Nothin' ain't nice ‘round here, no games

I don't wanna dark nobody in a flash

True, it's a stick-up, hands in the air

Put the money in the bag, all cash, all cash

Venom

Venom

Venom

Venom, venom

Venom

La traduzione di Venom

La vita fa schifo e non ho mai tentato il suicidio

La mente è fottuta anche più di quanto mi renda conto

Il tempo è scaduto, continua a muoverti quando arriva

Se hai mai sentito quello che ho sentito nella mia mente

Non provare mai, piangeresti, è una bugia, moriresti

Non voglio mai scendere dall'alto

Sono nel posto migliore, da tempo, sono stata una razza successiva

Se vieni, vieni direttamente da me

Non ho bisogno di nessuno che mi difenda

L'anima è in un posto che nemmeno io posso raggiungere, non fottere il mortale

Onde lunari e mare aperto, navigazione veloce sui mari

Fanculo a quelli che non credono

Non vorranno mai ammettere che sono il migliore qui

Dal semplice fatto che ho le ovaie

È un mondo di donne, per così dire

Micio, sei aspro

Non dare mai credito dove è dovuto perché non ti piace la figa al potere

Veleno

Veleno

Mio, mio, se hai mai sentito quello che ho sentito io durante la notte

Che spavento, dev'essere stato un parassita nella mia vita passata

Non voglio mai scendere dall'alto

La mia anima è salita al cielo, siamo solo io e te

Dio, ma mi sento troppo vivo

Cercando di tirarmi fuori per dispetto

Qualcuno deve pagare, non parlo di grandi somme

Una sorta di dolore fisico

Una specie di merda traumatica

I n***** vogliono vedere i cadaveri

Probabilmente no, non stanno rotolando

Senza clip automatiche

Muoversi in modo impazzito, tutto irregolare e merda

Oh, sei pazzo? Allora vieni da me, stronzo

Fai una mossa, meglio modellala velocemente

Presumo che verrai per il sangue

Questo fa di noi due, questo fa di noi due

Veleno

Veleno

Veleno

Veleno, veleno

Dalla notte alla luce del giorno rotoliamo gli alberi

Salvate vite, invadete le menti e andate in profondità

Oh, non avrebbe immaginato che fossi così tranquillo

Parte della giornata nella vita che non vedrai

Parte della giornata nella vita per cui non puoi essere qui

È il giorno nella vita degli OG

Affrontare i demoni interiori che non se ne andranno

Non una parola, ascolterai quando la mia anima parla

Giù vado, quindi seguimi, seguimi, seguimi

In realtà, non seguitemi, nessuno mi dà fastidio

Sono un disastro, onestamente, fanculo a tutte le tue politiche

Vogliono prendermi a calci e demolirmi

Usami e fottutamente aboliscimi

Non voglio sentire nessuna scusa

O sono nella mia testa?

Non posso dirlo più, psicotico a morte

Quando scavo in profondità, non riesco mai a trovare niente ‘rimasto

È un mistero

Rabbia, nient'altro che rabbia

Non riesco a capire se sto impazzendo

Non c'è dubbio che non mostreremo pietà

Quindi pensaci due volte se vuoi essere infiammato

Niente non è carino qui, niente giochi

Non voglio oscurare nessuno in un lampo

È vero, è una rapina, le mani in alto

Metti i soldi nella borsa, tutti i contanti, tutti i contanti

Veleno

Veleno

Veleno

Veleno, veleno

Veleno