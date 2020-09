Le Spice Girls stanno per ritornare con la ristampa in vinile di uno degli album iconici dei primi anni 2000: "Forever". Questo disco, che non vide la presenza di Geri Halliwell, fu l'ultimo progetto della band britannica, in grado di conquistare il disco d'oro e di lanciare tre singoli che toccarono la prima posizione in classifica: "Goodbye", "Holler" e "Let love lead the way". Nel frattempo il gruppo sarebbe intenzionato a girare 25 anni dopo un nuovo video del tormentone "Wannabe", questa volta però con l'assenza di Victoria Beckham.

Il tour e la ristampa in vinile

Un ritorno annunciato per le Spice Girls, che negli ultimi mesi avevano pubblicato sul proprio profilo Instagram foto della band tra il 1996 e il 2000. Anni d'oro per il gruppo che pubblicò in quattro anni, gli unici tre album in studio: "Spice", "Spiceworld" e l'ultimo "Forever". Proprio quest'ultimo progetto provocò dei dissapori nel gruppo, con l'uscita allora di Geri dal gruppo. Dopo la reunion dello scorso anno, che aveva visto la band esibirsi in 13 date nel Regno Unito, il gruppo avrebbe deciso di suonare dal vivo anche durante quest'anno. I progetti della band sono però stati fermati dall'epidemia di Covid-19. Dopo aver superato i 700mila biglietti venduti per il tour, anche con l'assenza di Victoria Beckham che non ha voluto partecipare alla reunion, la band ha deciso di ristampare in vinile l'ultimo disco "Forever". A 20 anni dall'uscita, il gruppo britannico vuole rinnovare i successi di singoli che furono in cima alle classifiche come "Goodbye", "Holler" e "Let Love Lead The Way".

Il nuovo video di Wannabe

Nel frattempo, alcuni membri della band stanno pensando ad una riedizione anche del video del singolo che ha reso famose le Spice Girls nel mondo: "Wannabe". La canzone, pubblicata il 26 giugno 1996, festeggerà il prossimo anno il 25 anniversario del brano. Dopo il tour dello scorso anno, i componenti della band tranne Victoria Beckham, stanno pensando ad un "Wannabe Tour", con date non solo nel Regno Unito ma anche negli Stati Uniti. Parallelamente al tour, vorrebbero tornare a girare il video ufficiale, per regalare un filmato sui social ai fan. L'unico rimpianto per il gruppo è quello di un Dvd dei concerti avvenuti nell'estate del 2019, come affermato dal membro Melanie C sui social: "Abbiamo evitato di girare dei filmati dei concerti, perché le persone venivano da tutto il mondo e hanno risparmiato e speso tutti questi soldi per vederci, quindi c'è una parte di te che vuole che sia un'esperienza unica, magica nel tempo. Ma così tante persone ne sono rimaste sconvolte, e lo siamo anche noi in realtà, perché sarebbe bello guardare indietro e goderselo di nuovo. Quindi si spera che, se metteremo insieme una nuovo tour, allora avremo un altro momento per registrare questi momenti".