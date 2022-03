Le Spice Girls potrebbero riunirsi con Victoria Beckham per un concerto a Glastonbury Il concerto finale di un tour mondiale nel 2023 potrebbe portare le Spice Girls a riunirsi al completo dopo l’ultima apparizione con Victoria Beckham a Londra nel 2012.

Le Spice Girls durante i Giochi Olimpici di Londra (foto di Jeff J Mitchell/Getty Images)

Le Spice Girls potrebbero riunirsi al gran completo almeno per un altro concerto. Sono anni che ciclicamente torna in auge l'idea che la band inglese si potesse riformare con la presenza anche di Victoria Beckham anche se ogni volta la notizia è stata smentita. Questa volta a riportare la notizia è il tabloid The Sun che ha scritto che Mel C, Mel B, Geri Horner ed Emma Bunton potrebbero riunirsi per un tour mondiale che vedrebbe la luce nel 2023 e che Beckham potrebbe raggiungerle per la tappa finale che dovrebbe svolgersi con un mega concerto da tenersi a Glastonbury, uno dei festival più importanti al mondo, chiudendo il cerchio e facendo contenti i fan.

L'ultimo concerto che ha visto la band al completo, come noto, è quello che si è tenuto dieci anni fa, era il 2012 in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra, da allora nessuna reunion al completo, con Beckham che ha sempre preferito continuare la sua attività di fashion designer, eppure questa volta, ancora una volta, pare che una porta possa essere aperta, stando al tabloid inglese a cui una fonte ha detto: "Ci sono stati degli ostacoli sulla strada, in particolare per quanto riguarda Geri, ma il piano è ancora che il tour mondiale delle ragazze andrà avanti l'anno prossimo. L'idea è che inizierà nel 2023 e finirà a Glastonbury. Victoria ha detto in precedenza che si sarebbe esibita con loro al festival. Quindi sarebbe il modo perfetto per concludere il tour".

Nonostante ciò, la band era in forse per esibirsi durante il Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta il prossimo giugno, per i 70 anni di trono, anche se al momento pare che le Spice Girls non ne faranno parte. Nonostante Mel C abbia scaricato le responsabilità su Geri ("Dovete chiedere a Geri riguardo questa cosa") pare che la band non parteciperà per motivi lavorativi. Ognuna di loro, infatti, sta lavorando su progetti singoli ed è difficile riuscire a organizzarsi: "Stanno tutte lavorando a progetti diversi e quando si sono sedute a controllare la logistica hanno deciso che non c'era abbastanza tempo per farlo funzionare. Semplicemente non sarebbero stati in grado di trovare il tempo delle prove di cui avevano bisogno per il concerto" continua la fonte. Ma la decisione non ha convinto tutte le Spice, con Mel B ed Emma che sono dispiaciute di aver dovuto dire no.