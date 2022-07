Le prime immagini di Johnny Depp all’Umbria Jazz Domenica 17 luglio, Johnny Depp si è esibito all’Umbria Jazz. L’artista ha accompagnato il chitarrista Jeff Beck.

A cura di Daniela Seclì

Da giorni coloro che hanno imparato ad apprezzare Johnny Depp in qualità di musicista, oltre che come attore, lo attendevano con impazienza in Italia. Il quarantanovenne, infatti, è tra gli ospiti dell'Umbria Jazz. In particolare, a partire dalle ore 21:00 di domenica 17 luglio, ha affiancato sul palco dell'Arena Santa Giuliana, uno dei chitarristi più influenti del panorama musicale internazionale, Jeff Beck. Lo spettacolo ha fatto scatenare il pubblico.

L'arrivo di Johnny Depp a Perugia

L'arrivo di Johnny Depp a Perugia non è passato di certo inosservato. I biglietti erano ormai sold out da settimane. Secondo quanto riporta La Nazione, la star hollywoodiana avrebbe prenotato ben sedici stanze presso l'hotel Brufani. Una volta arrivato nella hall, si sarebbe avvicinato al pianoforte, desideroso di suonare qualcosa, ma gli avrebbero comunicato che non era accordato: "Chi lo ha incontrato, lo definisce molto sereno e tranquillo, in grande forma". Con lui, il chitarrista Jeff Beck, che insieme alla moglie Sandra Cash avrebbe manifestato l'intenzione di fare un giro per visitare la cittadina. Poi, però, avrebbero desistito per via del caldo infernale che sta affliggendo l'Italia in questi giorni. Jeff Beck e Johnny Depp, solo due giorni fa, hanno pubblicato l'album "18".

Il video di Johnny Depp all'Umbria Jazz

Johnny Depp appare sempre più desideroso di lasciarsi alle spalle la vicenda legale che lo ha visto protagonista con la ex moglie Amber Heard e sempre più proiettato verso il futuro e assorbito dalle sue passioni, come quella – immensa – per la musica. Sui social, intanto, circolano già le prime immagini del sound check del musicista, diffuse dal pubblico presente, che ha potuto godere finalmente della performance di Johnny Depp e Jeff Beck, dopo averli tanto attesi.