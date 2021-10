Le parole emozionanti di Fergie per ricordare il papà morto ad agosto In un post su Instagram Fergie, ex cantante dei Black Eyed Peas e del trio femminile Wild Orchid, ha ricordato affettuosamente suo padre John Patrick Ferguson, detto “Pat”, scomparso lo scorso 28 agosto all’età di 74 anni. L’ultima volta che l’artista aveva postato qualcosa sui social era il 20 giugno, proprio in occasione della festa del papà.

Fergie e suo padre, John Patrick Ferguson

In un post su Instagram Fergie, ex cantante dei Black Eyed Peas e del trio femminile Wild Orchid, vincitrice di 8 Grammy Awards e conosciutissima in patria per le sue iniziative filantropiche contro la povertà e a favore dei diritti civili, ha ricordato affettuosamente suo padre John Patrick Ferguson, detto "Pat", scomparso lo scorso 28 agosto all'età di 74 anni. L'ultima volta che l'artista aveva postato qualcosa sui social era il 20 giugno, proprio in occasione della festa del papà.

Il post di Fergie per suo padre

Fergie ha così deciso di aprire il suo cuore ai suoi quasi 5 milioni di follower, dedicando un pensiero toccante e sentito a suo padre, la persona che amava di più al mondo: "La tua scomparsa mi ha colpito più forte e più nel profondo di qualsiasi cosa", ha scritto Fergie. "Eri il miglior papà che una ragazza potesse desiderare. Il tuo spirito era un pilastro di positività. Mi manca il tuo viso sorridente, mi manca vederti appena sveglio e urlare: ‘Mi sento benissimo! Sono eccitato per la giornata!'. Ti sento ancora ogni mattina".

L'importanza del padre per la sua musica

Fergie ha proseguito parlando dell'importanza che suo padre ha avuto nella sua formazione artistica e nella sua crescita in quanto persona: "Sei stato un allenatore che mi ha spinta a essere ambiziosa e competitiva". Dal 2006, Fergie e suo padre gestivano un'azienda vinicola in California; hanno condotto una vita rurale e tranquilla che li ha portati a legarsi come mai prima, condividendo momenti indimenticabili Come ha scritto la cantante: "Eri tutt'uno con la terra. Non riuscirò mai già ad addentare una pesca succosa o assaggiare una foglia di menta senza pensare a tutte quelle che, in questi anni, hai coltivato nel cortile di casa." Fergie ha anche condiviso una slide di foto raffiguranti momenti passati insieme a suo padre, comprese le immagini con Axl Jack Duhamel, suo figlio, che oggi ha otto anni,.