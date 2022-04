Le mie parole sono armi di Crytical, significato e testo della canzone ad Amici 2022 Arrivati al serale di Amici 21, il giovane rapper Crytical è tra i favoriti alla vittoria del programma: “Le mie parole sono armi” è il suo ultimo inedito.

A cura di Vincenzo Nasto

Crytical ad Amici 2022, foto di Instagram @crytical_mc

Ci si avvicina sempre di più alle fasi finali di Amici 2022 e Crytical, nome d'arte del giovanissimo rapper Francesco Paone, è tra i candidati alla vittoria finale del programma televisivo. Tra i cantanti a essere ammessi al serale, Crytical ha avuto anche la forza di entrare successivamente nella casa, anche grazie alla fiducia che le ha dato la sua insegnante Anna Pettinelli. Il giovane cantante, nell'ultima puntata del 2 aprile ha dovuto affrontare in sfida prima il suo amico Albe, per poi esibirsi contro il ballerino John Erik: proprio quest'ultimo è stato poi eliminato dal programma. Tra le canzoni ad aver riscosso maggior successo da parte di Crytical, c'è sicuramente "Le mie parole sono armi".

Il significato di Le mie parole sono armi

Il brano, presentato come inedito alcune settimane fa, rappresenta la seconda uscita del cantante dopo "Casa Mia", che aveva raccolto più di 800mila stream su Spotify. Un singolo intimo e che trasporta l'ascoltatore per la prima volta nel mondo di Crytical, un universo fatto di dubbi e di incertezze, che rendono ancora più affilate le parole. Proprio il giovane cantante descrive il modo in cui alcune volte le parole l'hanno fatto volare basso, quasi non accettarsi, come quando canta: "Per tutte quelle volte che non mi sono accettato, per tutte quelle volte che cadrò ancora per terra, ricorda ciò chi sei ma soprattutto chi sei stato". Il brano si chiude con Crytical che riflette sul cambiamento e su ciò che vuole essere veramente: "Ho avuto troppo tempo, ma ne ho sprecato tanto per vivere a testa in giù, mai più, se avessi dato ascolto a ciò che sento dentro, forse sarei diverso da come mi vedi tu".

Il testo di Le mie parole sono armi

Le mie parole sono armi

E tu non puoi toccarmi

Le mie parole sono armi

Se non mi lasci mai

La mia verità è nascosta negli occhi di chi amo

Nelle frasi interrotte che ho lasciato nel diario

Nella voce di Anna quando mi grida: "Ti amo"

In mio padre che non mi ha insegnato ad essere uomo ma essere umano

Per tutte quelle volte che non mi sono accettato, per tutte quelle

Volte che cadrò ancora per terra

Ricorda ciò chi sei ma soprattutto chi sei stato

Lo devo a me stesso per tutto il tempo che ho buttato

Ho avuto troppo tempo, ma ne ho sprecato tanto per vivere a testa in giù

Mai più, se avessi dato ascolto a ciò che sento dentro, forse sarei

Diverso da come mi vedi tu, le mie parole sono armi

E tu non puoi toccarmi

Le mie parole sono armi

Se non mi lasci mai

Se non mi lasci mai

E che mi mette ansia solo il dubbio di non farcela

Da questa prigione mentale chi è che mi scarcera

Io che non accetto mai scuse per i miei sbagli e tu che mi ripeti che è normale a diciotto anni

Ma io non voglio questo e né ripensarci da grandi

Capire che hai fallito avendo due figli davanti

Far finta di niente perché trascuriamo tutto e mischiamo amore e odio

Fino a perderne il gusto, giusto?

Ho avuto troppo tempo, ma ne ho sprecato tanto per vivere a testa in giù

Mai più, se avessi dato ascolto a ciò che sento dentro, forse sarei

Diverso da come mi vedi tu, le mie parole sono armi

Le mie parole sono armi

Puntate contro gli occhi tuoi

Se chiudi gli occhi puoi salvarti per andare dove vuoi

Io lo so quant'è difficile cambiare ciò che sei

Anche se non lo dici mai

Ho avuto troppo tempo, ma ne ho sprecato tanto per vivere a testa in giù

Mai più, se avessi dato ascolto a ciò che sento dentro, forse sarei

Diverso da come mi vedi tu, le mie parole sono armi