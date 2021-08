Le lacrime di Lizzo contro gli hater: “Siete razzisti e grassofobici” Nei giorni scorsi Lizzo ha pubblicato l’attesissimo nuovo singolo “Rumors” che vede anche la collaborazione con Cardi B e di cui è stato pubblicato anche il video che conta oltre 10 milioni di views in pochi giorni. Ma la cantante ha tenuto una live su IG per difendersi da hater e troll che la criticavano per il corpo.

A cura di Redazione Music

Nei giorni scorsi Lizzo ha pubblicato l'attesissimo nuovo singolo "Rumors" che vede anche la collaborazione con Cardi B e di cui è stato pubblicato anche il video che conta oltre 10 milioni di views in pochi giorni. Il ritorno della cantante era molto atteso, eppure tra i commenti social non sono stati pochi quelli degli hater e dei troll e a loro ha risposto la cantante in una lunga live su Instagram, direttamente dal bagno di casa sua, di quasi 13 minuti in cui a un certo punto Lizzo è anche scoppiata a piangere. Era un momento importante per la cantante vincitrice di 3 Grammy, che per la prima volta collaborava con una delle rapper più famose per il suo ritorno discografico.

"Nei giorni in cui dovrei sentirmi più felice, semplicemente… mi sento così giù – ha detto la cantante nella diretta, mentre era in lacrime pensando a quanto le avevano scritto e soprattutto a quanto aveva lavorato, le ore di studio, di registrazione, per pubblicare musica nuova, e poi le prove, gli shooting, i video musicali -. A volte mi sento come se il mondo non mi ricambiasse. È come se non importa quanta energia positiva metti nel mondo, avrai comunque persone che hanno qualcosa di cattivo da dire su di te". C'è tanta gente che ha amato Rumors ha continuato la cantante e questa cosa la rende felice, per cui è grata, eppure è difficile non notare le cose brutte che vengono dette e scritte su di lei: "La gente dice cazzate su di me che non ha nemmeno senso. È grassofobico, razzista ed è offensivo. Se non vi piace la mia musica va bene, se non vi piace Rumors va bene ma a un sacco di gente non piaccio per come sono".

"Faccio musica che mi piace, è importante per me, e faccio musica che spero aiuti gli altri, punto – ha continuato la cantante -. Non faccio musica per i bianchi, non faccio musica per nessuno, sono una donna nera che fa musica, faccio musica black, punto. Non sto servendo nessuno tranne me stessa. Tutti sono invitati a uno spettacolo di Lizzo, a una canzone di Lizzo, a questa buona energia. Tutti sono invitati". "Per le persone che hanno sempre qualcosa di negativo da dire su di me, che non ha nulla a che fare con la musica, o il contenuto del mio personaggio, o me come artista, e ha solo a che fare con il mio corpo dico fottetevi", ha detto.