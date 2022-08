Le canzoni più belle di Grease cantate da Olivia Newton-John La morte di Olivia Newton-John ci spinge a ripercorrere le sue canzoni più belle cantante nella pellicola del 1978 che ha visto l’attrice fare coppia con John Travolta nei ruoli di Sandy Olsson e Danny Zuko.

Grease è uno dei cult più importanti del cinema, uno dei musical di maggiore importanza e maggiore successo. La morte di Olivia Newton-John ci spinge a ripercorrere le sue canzoni più belle cantante nella pellicola del 1978 che ha visto l'attrice fare coppia con John Travolta nei ruoli di Sandy Olsson e Danny Zuko. Sono i due personaggi protagonisti di questa storia d'amore ambientata in un high school americano, la Rydell High School. Danny è il bullo della scuola e ha una reputazione da difendere, lei è la ragazza che arriva dall'Australia. I due si sono incontrati durante l'estate e non sanno che stanno per rincontrarsi proprio a scuola. Ecco le canzoni più belle di Grease cantate da Olivia Newton-John. mo musical, vediamo quali sono le canzoni più belle di Grease da ascoltare e riascoltare.

You're the One that I Want

"You're the One that I Want" è sicuramente una delle canzoni più iconiche di Grease. In ordine cronologico è la penultima canzone del film, arriva praticamente come sequenza finale prima della conclusiva "We go Togheter", che è la prossima canzone della lista.

We Go Togheter

"We Go Together" è la canzone conclusiva di Grease ed è anche un inno all'amicizia. È una canzone corale cantata da tutti i protagonisti di Grease, compresa Olivia Newton-John.

Hopelessly Devoted to You

Hopelessly Devoted To You è uno dei brani solisti più belli di Olivia Newton-John. In questa canzone, il personaggio di Sandy capisce di non essere indifferente all'aura di Danny Zuko. Scritto da John Farrar, il brano si è guadagnato una nomination agli Oscar come miglior canzone originale.

Summer Nights

Summer Nights è il primo brano significativo di Grease che sintetizza l'estate d'amore vissuta dai due protagonisti, Sandy e Danny. Indimenticabile brano, noto anche per il suo ritornello che molti cantano a memoria: "Tell me more/Tell me more".