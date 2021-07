Nella nottata della vittoria italiana agli Europei è andata in scena anche una rissa tra rapper, come accusa Laioung, che in un post e alcune storie su Instagram ha denunciato un'aggressione da parte di Rondodasosa, Sacky, Baby Gang e una ventina di altre persone. Il rapper ha detto di essere stato aggredito da tante persone che lo avrebbero preso a sassate, mostrando anche il sangue tra naso e labbro e sul ginocchio, e denunciando anche l'uso di bottigliette da parte degli aggressori che, spiega, sarebbero vigliacchi e accusandoli di non essere lucidi. Nessuna risposta ufficiale da parte di Rondodasosa, di cui si è parlato nelle scorse ore per una barra di "Body remix" usata su TikTok per commentare proprio la vittoria contro l'Inghilterra.

Le accuse di Laioung

È Rolling Stone a pubblicare lo screenshot del post del rapper, che nel frattempo ha oscurato il suo profilo Instagram, mentre le storie sono state pubblicate anche su Youtube, come spesso capita. "Un vero uomo si assume sempre le proprie responsabilità, questo non è essere uomini ma essere vigliacchi. Questa notte, fuori da un locale nelle vicinanze di Parco Sempione, Rondodasosa, Sacky, Baby Gang e tanti altri ci hanno aggredito in 20 lanciando bottiglie, sassi di 20 cm, etc – ha scritto Laioung -. Malgrado i numeri che stanno facendo, potrebbero concentrarsi sul loro successo, e invece no. Si drogano amaramente e vanno in giro a fare dispetti da bambini. È questo il futuro che vogliamo nella musica italiana? E soprattutto, voi genitori, sono questi gli esempi per i vostri figli?».

"Non finisce qui"

A quel punto, Laioung anticipa quelli che potrebbero essere i commenti dei fan dei presunti aggressori e forse proprio quelli lo hanno costretto a oscurare per il momento IG: "Scommetto che ci saranno persone deficienti che commenteranno in modo ignorante, ignorando il bullismo che dobbiamo subite da ventine di ragazzini impasticcati di narcotici che hanno troppo odio nel cuore per godersi la loro vita. Vorrei solo farvi riflettere: un vero uomo affronta un altro uomo 1 contro 1". Il rapper ha spiegato che quel sasso avrebbe potuto colpirlo in un occhio, in un orecchio, in bocca, avendo conseguenze ben più gravi della ferita mostrata in video: "Rondo, se hai un problema con me facciamo un 1 contro 1. Fare queste cose da vigliacco, arrivare con tutta questa gente per imbruttirmi non fa di te un uomo, quindi quando crescerai e vorrai avere un confronto 1 a 1 e mi dirai le stesse parole di quando sei scappato per prendere i tuoi amici vedremo quanto sarai cresciuto. Ma non finisce qui, non ti preoccupare" ha concluso Laioung.