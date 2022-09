LDA dedica il disco d’oro per Bandana alla madre Carmela Barbato: “Scusa per tutte le lacrime” LDA conquista un altro disco d’oro con Bandana: ha dedicato il prestigioso riconoscimento alla madre, Carmela Barbato. “Scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto versare, ma oggi hai un “figlio d’oro”.

A cura di Gaia Martino

Luca D'Alessio alias LDA sta vivendo il suo periodo "d'oro". Dopo l'enorme successo premiato "Quello che fa male", brano presentato ad Amici di Maria De Filippi, anche il nuovo singolo "Bandana" ha conquistato il disco d'oro. L'ex insegnante Anna Pettinelli consegnò all'ex allievo tra gli applausi del pubblico il premio, regalandogli una delle sue prime soddisfazioni: per l'occasione il papà Gigi D'Alessio lo videochiamò per congratularsi. Questa volta il giovane napoletano ha dedicato il riconoscimento alla sua mamma, Carmela Barbato: "Ti darò tante soddisfazioni". Tra i numerosi cuori aggiunti al post tra i commenti, anche quello di Anna Tatangelo, l'ex compagna di suo padre.

La dedica di LDA per la madre Carmela Barbato

Con un post su Instagram LDA ha voluto dedicare il suo nuovo disco d'oro, Bandana, alla madre Carmela Barbato. Due foto di ieri e oggi, nella prima lui bebé tra le braccia della mamma, nella seconda l'immagine del prestigioso riconoscimento. Poi la dedica: "Mamma ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni. Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente". Nel messaggio le chiede scusa per non essere stato bravo a scuola, causando il suo dispiacere: "Ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti ma oggi per la terza volta hai un “ figlio d’oro “" ha concluso prima di ringraziare la Sony e Columbia Records Italy.

L'artista, reduce dalla sua avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha ricevuto tanti complimenti e messaggi di affetto. Dal fratello Claudio D'Alessio, la sorella Ilaria, all'ex compagna del padre, Anna Tatangelo: tutti hanno aggiunto cuori ed emoticon sorridenti al post. Poi gli ex compagni d'avventura come Albe che ha scherzato: "Si festeggia, paghi tu". Infine la risposta della mamma: "Amore mio sono fiera di te, ti amo tanto".