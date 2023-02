Lazza regala una scarpa a un fan, rivenduta a 450 euro: “È l’ultima volta che faccio un regalo” Lazza a Sanremo ha regato a un fan una sua scarpa autografata. Ieri ha pubblicato nelle storie Instagram uno screenshot di un e-commerce dove la scarpa veniva venduta a 450 euro. “È l’ultima volta che faccio un regalo”, ha scritto il rapper sul social.

A cura di Cristina Somma

Sanremo 2023, Lazza lancia scarpe autografate ai fans dal balcone dell’hotel (Adriano Conte/LaPresse)

Lazza era a Sanremo quando ha deciso di regalare una scarpa autografata a un suo fan. Era l'8 febbraio e il rapper si trovava nella cittadina ligure perché era in gara al festival di Sanremo 2023, dove si è classificato secondo con la canzone "Cenere". Quel giorno si è fermato in cima alla scalinata dell'Hotel De Paris in corso Imperatrice dove i passanti, vedendolo, hanno creato una calca. Erano tutti sotto la ringhiera della scalinata per dialogare con lui e scattare foto quando l'artista ha deciso di sedersi sul muretto, togliersi una scarpa, autografarla e lanciarla tra la folla. Il lancio ha provocato una piccola rissa.

La scarpa è stata subito acciuffata da una ragazza, che non è riuscita a trattenerla per molto. Gli altri fan hanno cercato di rubargliela subito, non permettendole di scappare. Un uomo più adulto si è intromesso nella zuffa, cercando di appropriarsi a sua volta dell'oggetto. Così sono intervenuti degli addetti alla sicurezza che hanno tentato di sottrarre il cimelio all'uomo e ristabilire l'ordine. In quel caos si è scoperto che l'uomo era il padre della ragazza che per prima aveva raccolto l'oggetto. La scarpa, infine, le è stata restituita dalla sicurezza. Una vicenda che sembrava terminata quel giorno con una fan felice per aver portato a casa un oggetto indossato e firmato dal suo beniamino. Invece no. A una settimana dall'accaduto, nelle storie Instagram del profilo di Lazza è ricomparsa uno screenshot che ritraeva quella scarpa in vendita a 450 euro su un e-commerce.

Lazza ha allegato un commento alla foto: "Sarà l'ultima volta che faccio un regalo. Comunque 450 euro so pochi, aggiungi uno zero almeno", alludendo probabilmente al valore della sua firma. Pensate sia finita qui? Ancora no. Per rispondere alla ‘provocazione' del fan che ha messo in vendita la scarpa, il rapper ha scelto di raddoppiare e vendere all'asta ben due sue scarpe autografate, identiche a quella lanciata quel giorno a Sanremo: Nike Air Force 1 bianche. Sono in vendita su Charity Stairs, una piattaforma di aste benefiche online. Il prezzo di partenza? 300 euro. Ben 150 euro in meno della singola scarpa venduta dal suo fan.