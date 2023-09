Lazza nega una foto ad una fan, lei racconta tutto su TikTok e il rapper risponde Una fan racconta di aver beccato Lazza all’aeroporto di Ibiza e contesta il suo comportamento. Il cantante si è rifiutato di concedere una foto alla tiktoker e all’amica, per poi rispondere anche su Instagram con un video piuttosto eloquente.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i cantanti che sono riusciti ad accorpare un gran bel pubblico, appassionato della loro musica, c'è anche Lazza, che dopo essere arrivato secondo con la sua "Cenere" è riuscito a svettare in alto nelle classifiche. Tanti i fan che lo reclamano, ma a quanto pare, il rapper ogni tanto sembra negarsi, procurando un certo dispiacere in chi, invece, non aspettava altro che un momento per scattare una foto. Ed è proprio quello che è accaduto ad una ragazza che ha raccontato l'episodio in un video su TikTok, al quale non è mancata la risposta del cantante.

Il racconto della vicenda su TikTok

La ragazza pubblica, poco dopo l'accaduto, un video in cui racconta cosa è successo, accompagnata da un'amica. "Siamo all’aeroporto di Ibiza, becchiamo Lazza. Quanto amiamo Lazza? Tantissimo, dico alla mia amica, Giuù sbrigati, facciamo una foto, oddio Lazza mi sento male" così inizia il racconto di Federica. La fan del rapper che poi si accinge nel dettaglio a spiegare cosa siano andare le cose, mostrando il suo dispiacere per il comportamento adottato dal cantante:

Arriviamo da lui, stava con due amici, mentre cammino dico Lazza, Lazza ti prego foto, lui non ci si caga de pezza, come se siamo due cagate. E gli amici, no ragazze scusate ma sta a telefono. Incazzata perché non sta al telefono, quest’anno dovevo andarlo a vedere pure al concerto, quindi lo sai che te dico? Ma chi te se in**la.

La risposta di Lazza

Il video ottiene in poco tempo tantissime visualizzazioni e, infatti, non tarda ad arrivare anche la risposta del cantante che, però, pubblica un breve video su Instagram. A bordo di uno scooter, Lazza viene chiamato da un amico che gli urla: "Un saluto a tutte le tiktoker", e l'ex volto Sanremo si accinge a replicare l'atto di uno sputo, per poi scoppiare a ridere. Il rapper, quindi, non sembra aver gradito il fatto che sia stato raccontata la vicenda e decide di condividere un video piuttosto eloquente.