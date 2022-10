L’autoironia di Emma per il platino a Ogni volta è così: “Non ne vedevo uno dal ’97” “Ogni volta è così”, la canzone con cui Emma è tornata al Festival di Sanremo è certificata Platino e la cantante lo festeggia con autoironia.

A cura di Redazione Music

Non perde l'autoironia Emma Marrone che ha festeggiato sui social il disco di platino del singolo "Ogni volta è così", canzone che l'ha riportata sul palco del festival di Sanremo nel 2022 permettendole di classificarsi in sesta posizione. La canzone è stata una delle più amate del Festival e al momento conta circa 12.5 milioni di stream su Spotify, una delle migliori del suo repertorio. Sui social, quindi, la cantante pugliese ha voluto scherzare sulla frequenza delle sue certificazioni e ha scritto: "Non vedevo un disco di PLATINO dal '97. Oggi vale ancora di più. Grazie a tutti Non vedo l'ora di farvi ascoltare nuova musica. #ognivoltaécosi #platino".

Ovviamente, se mai ci fosse bisogno di ribadirlo, non è vero quello che dice Emma, la quale, però, gioca sicuramente con un dato, ovvero non è una delle artiste che va a platino più frequentemente, ma questo è dovuto anche alla sua idea discografica che non prevede uscite continue e soprattutto prevede una sua identità, senza troppe concessioni alla "radiofonicità" a tutti i costi: i tormentoni, per dirne una. Il suo ultimo album, "Fortuna", è stato certificato oro, quello precedente "Essere qui" fu certificato platino, mentre negli ultimi anni tra i singoli ha spaziato tra l'oro, il platino e il multiplatino, appunto.

Se nel 2022 ha avuto certificato solo "Ogni volta è così", anche perché è l'unica canzone solista che ha pubblicato, nel 2021 fu platino assieme ad Alessandra Amoroso con la canzone "pezzo di cuore", mentre fu oro sia solita con "Stupida allegria" sia per la collaborazione con Loredana Bertè "Che sogno incredibile". Per trovare un altro platino bisogna tornare al 2019 quando fu doppio platino con "Occhi profondi". Emma, che ha vissuto settimane difficili a seguito della scomparsa del padre, Rosario, sta però preparando il suo ritorno discografico, come ha scritto anche questa volta, è uscita assieme a Elisa nel feat di una canzone dell'ultimo album di Meg, "Aquila" e soprattutto sta continuando, parallelamente alla musica, una carriera cinematografica che la porterà grazie a Il ritorno, film di Stefano Chiantini, al Festival di Roma.