Laura Pausini torna conduttrice, presenterà i Latin GRAMMY Awards La cantante presenterà l’evento internazionale che celebra la musica latina. Si tratta della prima volta per una cantante italiana, la serata andrà in scena giovedì 17 novembre .

A cura di Andrea Parrella

Laura Pausini torna a vestire i panni della conduttrice. L'artista, che nei mesi scorsi aveva presentato l'Eurovision Song Contest di Torino, condurrà i Latin GRAMMY Awards, l'evento che celebra l'eccellenza nella musica latina nel mondo e che sarà di scena il prossimo giovedì 17 novembre alla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas.

Pausini che non è affatto nuova a questo evento, dove negli anni scorsi ha messo a segno numerosi successi. Dopo tredici nomination e quattro vittorie ai Latin GRAMMY Awards, l'icona della musica italiana nel mondo, soprattutto quello ispanico, è stata infatti scelta dalla Latin Recording Academy per la conduzione di questo evento straordinario.

Le dichiarazioni di Laura Pausini

Laura Pausini metterà quindi in stand by la lavorazione del suo nuovo album per diventare la prima artista italiana a condurre questo evento nella storia. Pausini ha commentato così la notizia: “I Latin GRAMMY hanno da sempre un posto speciale nel mio cuore ed è un grande onore far parte di questo evento, un riconoscimento importante per la mia musica da parte del mondo latino americano. La conduzione di Eurovision quest’anno mi ha fatta appassionare anche ad una parte diversa del mio lavoro, che lo completa, e per questo con grandissimo entusiasmo ho accettato la proposta di questa nuova sfida che mi vedrà sul palco dei Latin GRAMMY il prossimo 17 novembre come conduttrice. Da italiana è per me motivo di orgoglio fortissimo”.

L'eurovision 2022 condotto con Cattelan e Mika

Solo pochi mesi fa Pausini conduceva l'evento degli Eurovision Song Contest realizzato in Italia dopo la vittoria dei Maneskin. A dividere il palco con lei Alessandro Cattelan e Mika, che l'avevano affiancata. Un evento che ha riscosso enorme successo d'ascolti, soprattutto in Italia, come mai era accaduto prima.