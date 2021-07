La morte di Raffaella Carrà è un evento che finirà inevitabilmente per segnare l'estate che stiamo vivendo, così come tutto il 2021. L'addio alla regina della televisionesta inevitabilmente coinvolgendo in questa grande opera di ricordo persone comuni, così come personaggi del mondo dello spettacolo.

Il ricordo di Laura Pausini

Un ricordo particolarmente sentito è stato quello di Laura Pausini, che ha ricordato Raffaella Carrà pubblicando una foto della diva con sua figlia, Paola, raccontando un bellissimo aneddoto che risale ad alcuni anni fa ed è relativo alla prima volta che Raffaella conobbe la figlia della cantante:

Era il 2013, Paola era nata da pochi mesi e ti avevo promesso che appena rientravamo a Roma dopo la sua nascita a Bologna, l’avrei portata subito da te. Volevi conoscerla e coccolarla un po’. Lo sai, da quel momento non ti ha mai lasciata tanto che quando ha iniziato a parlare una delle sue prime parole è stata proprio CARRÁ.Sarai sempre nei nostri cuori RaffaellaRiposa in pace bellissima Anima.Paola, Laura e Paolo

Il corteo funebre per Raffaella Carrà

Il corteo funebre di mercoledì 7 luglio ha aperto la tre giorni dedicata all'ultimo saluto per Raffaella Carrà. Una manifestazione che è iniziata toccando i luoghi simbolo della Rai dove la regina è stata assoluta protagonista nel corso della sua carriera. L'arrivo all'esterno dell'Auditorium del Foro Italico a largo Lauro de Bosis, la sede Rai di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie e la sede Rai di Viale Mazzini 14 fino alla conclusione, il Campidoglio dove ci sarà l'apertura della camera ardente che chiuderà alla mezzanotte di giovedì 8 luglio. In ognuno di questi luoghi, i personaggi che hanno fatto un pezzo della propria carriera, della propria vita personale e artistica in compagnia della grande Raffaella Carrà.