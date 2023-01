Laura Pausini ricorda lo speaker Roberto Gentile: “Il tuo ricordo è vivo nel mio cuore” Sono tanti gli artisti che hanno voluto ricordare Roberto Gentile, lo speaker di Radio Subasio, e tra questi Laura Pausini che gli ha dedicato alcuni post e belle parole.

A cura di Francesco Raiola

Pochi giorni fa è morto lo speaker di radio Subasio Roberto Gentile, malato da tempo e da un po' assente dalla radio. La sua scomparsa è stata annunciata proprio dalla sua radio che sui social aveva avvisato i fan dello storico speaker della sua scomparsa. Sono stati migliaia i messaggi arrivati per ricordare una delle voci più amate, sia da parte degli ascoltatori che degli artisti che negli anni lo avevano incontrato e imparato a conoscere. "Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre ‘noi siamo una famiglia'. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto ‘andiamo a vincere' che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui" era il post con cui la Radio salutava lo speaker.

Sui social sono stati tanti gli artisti che hanno voluto ricordarlo con qualche parole, chi scrivendo sotto al post di addio delle sua Radio Subasio e chi dedicandogli qualche parola in più direttamente sui propri social. Laura Pausini, per esempio, ha voluto dedicargli un paio di storie su Instagram, in cui ha condiviso foto fatte assieme e un ricordo scritto: "Ciao Roby, amico mio, Non posso dimenticare quella sera a Milano dove abbiamo riso tanto insieme… – ha scritto Pausini su Instagram – e le chiacchiere quelle belle, che con te potevo fare… il tuo ricordo è vivo nel mio cuore come il bene che sentirò sempre per te… Riposa in Pace".

Sotto al post di Subasio si possono leggere le parole di Emma che ha scritto: "Che dispiacere enorme", Giorgia, di Fereico Zampaglione dei Tiromancino che ha scritto: "Una persona favolosa e un professionista unico. Questa notizia fa davvero male. Ciao Amico ti terrò sempre nel cuore, come una delle persone migliori che io abbia incontrato in oltre 30 anni di carriera". Poi ci sono stati Ringo e Michele Zarrillo, tra gli altri, oltre alla stessa Pausini che aveva scritto: "Mio adorato Roby..mancherai a tutti, ti voglio bene ❤️". Il funerale di Gentile si terrà martedì 10 gennaio alle ore 15 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.