“Io Sì (Seen)”, la canzone cantata da Laura Pausini che fa da colonna sonora di "La Vita Davanti a Se", il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren, è finita nella shortlist dei prossimi Oscar del Cinema nella categoria "Canzone originale". La canzone cantata dalla cantante italiana, più volte vincitrice sia dei Latin Grammy e una volta un Grammy, è uscita da un gruppo di centocinque canzoni che potevano essere nominate. Un ulteriore successo per la cantante romagnola, che da anni è una delle nostre artiste più amate all'estero, soprattutto nei paesi in lingua spagnola, e non solo.

Le parole di Laura Pausini

L'ingresso della shortlist, in attesa di capire se sarà tra le cinque canzoni che si contenderanno la vittoria agli Oscar, arriva pochi giorni dopo che la canzone è stata candidata ai Golden Globes 2021 che si terranno il prossimo 28 febbraio a Los Angeles: "GRAZIE @theacademy. È un onore fare parte della shortlist agli #Oscars2021 con #IoSi (Seen) come Miglior Canzone Originale. Grazie a #EdoardoPonti @dianewarren @niccoloagliardi e alla meravigliosa Sophia Loren ❤️" ha scritto la cantante per festeggiare sui social.

Come nasce "Io Sì (Seen)"

La canzone fa parte di una produzione originale Netflix ed è "frutto della collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) e Niccolò Agliardi". Parlando della nomination ai Golden Globes aveva scritto: "Ogni traguardo che conquista Io si/Seen è per me sempre una grande emozione, una scossa dritta al cuore. Ricordo la prima volta che ho sentito il pezzo quando Diane me l’ha proposto. Ho sentito una connessione con quelle note, un legame immediato che quando scatta ti fa capire che sta succedendo qualcosa di speciale"

Le canzoni nella shortlist degli Oscar