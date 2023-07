Laura Pausini, i complimenti dei giornali spagnoli e l’esibizione con la figlia Paola Durante il concerto di Siviglia, Laura Pausini ha fatto salire suol palco la figlia Paola, per uno spettacolo che è stato ben accolto dalla stampa spagnola.

A cura di Redazione Music

Le due date di Siviglia, anteprima assieme alle tre di Venezia del suo tour mondiale, hanno segnato un successo per la cantante italiana, che in Spagna è una vera e propria diva, grazie alla musica che le hanno portato anche alcune partecipazioni da giudice nei talent. Pausini ha scelto di dare il via a questo tour mondiale – che dopo l'Italia a dicembre, si sposterà nel resto d'Europa, in Sud America e negli Usa – con un doppio concerto nei due Paesi che più la amano e i risultati hanno mantenuto le aspettative. Quello di Venezia è stato un grande spettacolo, nonostante la pioggia, ma anche Siviglia non ha scherzato, stando alle cronache dei giornali iberici che l'hanno seguita. E la cantante italiana ha voluto far salire su palco anche la figlia Paola, completando la famiglia sul palco, assieme al marito Paolo.

In alcuni video, infatti, si vede Laura Pausini che prende per mano la figlia e percorre il palco della città iberica, mentre canta La Musica En La Radio, che è la versione spagnola di Con la musica alla radio. Nel video si vedono la cantante e la figlia che a un certo punto si fermano, con Pausini che dà il microfono a Paola per duettare con lei. Una scena che ha fatto impazzire i fan spagnoli. La figlia era già stata protagonista quando la cantante l'aveva citata durante il concerto parlando proprio di Paola "e delle sue domande tipiche di una ragazza", come ha raccontato nella sua cronaca della serata il quotidiano El Mundo.

In un report, infatti, il giornalista ha sottolineato il successo della cantante e l'amore del pubblico che "sventolava bandiere, indossava magliette, bandane e quant'altro fosse necessario (…). La maggior parte, cellulare alla mano, registrava tutto quello che poteva fino a quando le batterie dei telefoni si esaurivano se necessario" si legge. Il giornalista continua scrivendo che "Pausini sa riempire il palco con la sua sola presenza, ma in questa occasione tutto è stato speciale. Lo spettacolo, straordinario. E il gruppo di cori -sei persone più sette musicisti- e ballerini – dodici più un folto gruppo di interpreti -, meraviglioso. Come i loro costumi e caratterizzazioni. Non c'era niente di casuale. Con tutto perfettamente combinato per un risultato elegante ma sorprendente, una combinazione difficile da ottenere".