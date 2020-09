Così come successo per "Io sono bella", Emma Marrone torna prima nella classifica Earone che conta le canzoni più trasmesse dalle radio grazie all'ultimo singolo "Latina". Ci mette qualche settimana, ma alla fine la canzone scritta da Calcutta, Davide Petrella e Dario Faini e interpretata dalla giudice di X Factor riesce a farsi spazio tra tormentoni al tramonto e innamoramenti disco stranieri, riuscendo anche a scalzare l'ultimo singolo di Ligabue, che la settimana scorsa era prima e così dopo aver navigato in posizioni alte è riuscita là dove, per esempio, non era riuscita "Stupida allegria" che pure si era arrampicata fino alla seconda posizione, senza riuscire a levarsi lo sfizio di guardare tutti dall'alto.

Tra Latina e X Factor

Complice, forse, anche la sua partecipazione a X Factor, che l'ha scelta come giudice insieme a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, ma soprattutto grazie a un brano che chiude bene la stagione estiva e dà il benvenuto all'autunno, unendo ritmo a un sapore dolceamaro e malinconico: "Anche se ora mi guardi sono solo una voce ho passato un’altra estate a innamorarmi di te, uscirei dalla radio per sfiorarti la pelle sono, solo una canzone me lo hai detto anche tu" canta Emma che della canzone ha anche pubblicato un video che è destinato a vedere crescere le views nei prossimi giorni. La cantante è tra le sorprese più gradite del talent di Sky e in queste prime puntate si è già ritagliata un ruolo da protagonista – cosa per nulla inaspettata conoscendone le doti – come dimostrano anche le tante menzioni sui social.

La classifica delle canzoni in radio

"Latina" si è messa alle spalle "Hypnotize", la canzone firmata dal dj tedesco Tino Piontek, ovvero Purple Disco Machine con il feat dalla band inglese Sophie and the Giant, che da qualche settimana è ai primi posti della classifica e ha toccato anche la prima posizione e "La ragazza dei tuoi sogni" di Ligabue che è al terzo posto. Tra gli artisti che tornano in top 10 ci sono da segnalare Tommaso Paradiso con "Ricordami" che sale dalla 15 alla 7 e Gaia Gozzi che con "Coco Chanel" sale dalla 12 alla 9.