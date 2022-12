L’Anno che verrà su Rai1: la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Amadeus Gli italiani sono pronti a trascorrere il Capodanno in compagnia della musica di Rai Uno: L’Anno che verrà, in diretta da Perugia e condotto da Amadeus, vedrà tanti nomi celebri della musica italiana esibirsi sul palco, anche i comici Paolantoni e Cirilli.

A cura di Gaia Martino

Dopo il consueto Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli italiani accompagneranno il loro Capodanno con la musica offerta da Rai Uno. Il 31 dicembre 2022, nel palinsesto televisivo natalizio è in programma in prima serata, alle 21, il tradizionale concerto "L'anno che verrà" condotto da Amadeus, al timone dello show dal 2015, e il countdown verso la mezzanotte. L'evento quest'anno si terrà a Perugia e vedrà come ogni anno tanti nomi della musica italiana: tra questi, anticipati da Tv Blog, anche Umberto Tozzi, Raf e Dargen D'Amico, reduce dal successo a X Factor 2022. Anche un ex di Amici e futuro Big a Sanremo 2023, LDA, il cui padre, Gigi D'Alessio, sarà invece impegnato con il concerto su Canale 5. L'orario di chiusura del programma dovrebbe essere intorno alle 2 del mattino del 1 gennaio 2023.

La scaletta dell'evento: cantanti e ospiti a Perugia

Numerosi cantanti, volti noti della musica italiana, saliranno sul palco di L'anno che verrà, il tradizionale concerto condotto da Amadeus ricco di musica e di siparietti. Questa la lista degli ospiti, annunciata da Tv Blog:

Umberto Tozzi

Iva Zanicchi

Raf

I Ricchi e Poveri

Dargen D'Amico

Nek

Piero Pelù

Mr. Rain

Noemi

Donatella Rettore

Modà

Francesco Renga

LDA

Matia Bazar

Sandy Marton

Tracy Spencer

Oltre i numerosi cantanti ospiti, a Perugia Amadeus accoglierà sul palco anche comici e noti volti televisivi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, reduci dall'enorme successo a Tale e Quale Show 2022, programma nel quale si sono resi protagonisti con le loro esilaranti imitazioni. Ci sarebbe dovuto essere spazio anche per Nino Frassica che già in passato ha partecipato al programma di fine anno: nel Capodanno 2014/2015, prima dell'arrivo di Amadeus, fu lui al timone del programma di fine anno insieme al presentatore Flavio Insinna. Purtroppo a pochi giorni dalla diretta ha dato forfait causa Covid.