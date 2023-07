Lady Gaga ricorda Tony Bennett: “Nonostante la differenza d’età è stato un vero amico” Lady Gaga ha ricordato Tony Bennett a qualche giorno di distanza dalla morte del crooner americano.

Tony Bennett e Lady Gaga (Larry Busacca/Getty Images for NARAS))

Lady Gaga si è presa qualche giorno prima di dedicare pubblicamente un pensiero a Tony Bennett, storico crooner americano morto lo scorso 21 luglio. I due erano molto legati, e insieme avevano pubblicato due album di enorme successo, ovvero "Cheek to Cheek" del 2014 e "Love for Sale" nel 2021, anno in cui aveva rivelato di essere malato di Alzheimer e in cui aveva duettato per due volte con la cantante in quelle che sarebbero rimasti gli ultimi concerti live. Su Instagram Lady Gaga ha voluto ricordare con affetto Bennett, che le aveva permesso anche di affrancarsi dal mondo del pop, rivelando le sue enormi dote da cantante jazz.

La cantante ha reso omaggio a Bennett partendo dalla relazione che avevano instaurato negli anni: "Mi mancherà il mio amico per sempre. Mi mancherà cantare con lui, registrare con lui, parlare con lui, essere sul palco insieme. Con Tony ho avuto modo di vivere la mia vita in una distorsione temporale. Tony e io avevamo questo potere magico: ci siamo trasportati in un'altra epoca, abbiamo modernizzato la musica insieme e le abbiamo dato nuova vita come duo. Ma non era solo una rappresentazione perché la nostra relazione era molto reale. Certo, mi ha insegnato la musica, la vita nel mondo dello spettacolo, ma mi ha anche mostrato come tenere alto il morale e tenere la testa dritta. ‘Barra dritta', diceva".

Di lui, poi, ha voluto ricordare l'ottimismo, la qualità nel lavoro in cui credeva sempre e la gratitudine: "Tony era sempre grato. Ha prestato servizio durante la Seconda guerra mondiale, ha marciato con Martin Luther King Jr. e ha cantato jazz con i più grandi cantanti e musicisti del mondo". Lady Gaga racconta di aver pianto molto la scomparsa dell'amico e che il loro addio è stato lungo: "Sebbene tra noi ci fossero 5 decenni, era mio amico, un mio vero amico. La nostra differenza di età non aveva importanza, anzi ci ha dato qualcosa che nessuno di noi aveva con la maggior parte delle persone. Perdere Tony a causa dell'Alzheimer è stato doloroso ma anche molto bello".

Spiega, infatti, che "la perdita di memoria è un momento così sacro nella vita di una persona. C'è una tale sensazione di vulnerabilità e il desiderio di preservare la dignità. Tutto quello che volevo era che Tony ricordasse quanto lo amavo e quanto ero grato di averlo nella mia vita. Ma, mentre lentamente svaniva, sapevo nel profondo che stava condividendo con me il momento più vulnerabile della sua vita: che potesse essere disposto a cantare con me quando la sua natura stava cambiando così profondamente. Non dimenticherò mai questa esperienza. Non dimenticherò mai Tony Bennett. Se potessi dire qualcosa al mondo su questo, direi di non sottovalutare i vostri cari anziani, non lasciateli indietro quando le cose cambiano. Non sussultate quando vi sentite tristi, continuate ad andare dritto, la tristezza ne fa parte. Prendetevi cura dei vostri anziani e vi prometto che imparerete qualcosa di speciale. Forse anche di magico. E prestate attenzione al silenzio: alcuni degli scambi più significativi tra me e il mio partner musicale erano senza alcuna melodia. Ti voglio bene Tony".