Lady Gaga in Italia per le nozze da sogno, anche le star mondiali cantano ai matrimoni L’artista si esibirà sul lago di Como per le nozze milionarie di un magnate britannico.

A cura di Andrea Parrella

Tra le notizie curiose del giorno quella di Lady Gaga, che torna in Italia dopo la sua ultima volta nel corso delle riprese del film House of Gucci per un'occasione speciale: un matrimonio. Non il suo, ma quello del miliardario inglese Alan Howard e la sua futura moglie Caroline Byron, che hanno voluto celebrare (nuovamente) il loro matrimonio sul lago di Como, pensando a un evento da sogno, da completare nientemeno che con un'esibizione di Lady Gaga in persona.

Se le indiscrezioni locali parlano di un party da 1,3 milioni di euro complessivi, si dà per scontato che una discreta parte della somma sarà destinata proprio all'artista. Non è la prima volta che Lady Gaga accetti di partecipare a un evento di questo tipo, era già accaduto nel 2017 per le nozze della figlia di un noto magnate armeno (Eldar Osmanova). E non c'è nulla di strano, in fondo, trattandosi di lavoro, per quanto la cosa inevitabilmente incuriosisca, se si considera la convinzione comune che a un certo punto gli artisti, raggiunto un successo planetario come quello di Lady Gaga, non prendano più parte ad eventi come una cerimonia nuziale che vengono reputati, senza dubbio per errore, quasi degradanti.

Non solo in Italia, i matrimoni rappresentano una parte prevalente degli introiti annuali di molti professionisti un mestiere dalle specificità affatto scontate. un matrimonio ha i suoi momenti, le sue liturgie e tutta una serie di circostanze che gli artisti chiamati a suonare devono intuire e saper prevedere, per sintonizzarsi con il sentimento comune che non è quello di un normale concerto, dove chi suona è il centro dell'attenzione assoluto, ma di un matrimonio ,appunto, dove la musica è fondamentale ma laterale.

Il livello dell'esibizione sarà certamente altissimo, non fosse altro che per il livello dell'organizzazione, iniziata quasi un mese fa, che prevede una festa in stile e arredamento Versailles, con un molo appositamente allestito per consentire l'arrivo degli ospiti alla cerimonia in motoscafo e imbarcazioni varie. Il luogo specifico, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere la splendida villa Olmo, fittata per un mese con la corresponsione al comune di Como di 1,3 milioni. La festa avrebbe però indispettito gli abitanti della zona, visti i disagi che l'organizzazione ha provocato, con la chiusura di un'area specifica e il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta la stessa.