Lady Gaga ha spiegato al pubblico americano cosa significa “Che ca**o succede?” in italiano Il 14 ottobre Lady Gaga si è esibita presso il Park Theater Las Vegas. Durante l’esibizione, la popstar di origini siciliane (che ha concluso da poco le riprese del film “House of Gucci”) si è resa protagonista di un simpatico siparietto (soprattutto per chi parla o mastica l’italiano), pronunciando qualche parolaccia nella nostra lingua madre.

Da qualche tempo, Lady Gaga è tornata a esibirsi dal vivo. Il 14 di ottobre, la cantante – il cui vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta – era impegnata in un concerto tenuto presso il Park Theater Las Vegas, un teatro inaugurato nel 2016 e che ha già ospitato al proprio interno artisti e artiste di primissimo piano, come Bruno Mars, Aerosmith, Janet Jackson, Ricky Martin e i Queen (con Adam Lambert alla voce). Durante l'esibizione, Lady Gaga si è resa protagonista di un simpatico siparietto (soprattutto per chi parla o mastica l'italiano), pronunciando qualche parolaccia nella nostra lingua madre.

Lady Gaga: "Che ca**o succede"?

Lady Gaga, infatti, ha delle lontane origini italiane (suo nonno era emigrato da Naso, in provincia di Messina, per raggiungere gli Stati Uniti d'America nel 1908) e, di conseguenza, conosce molto bene alcune espressioni tipiche del repertorio nostrano, anche quelle più colorite. Durante il live di Las Vegas, Lady Gaga ha fatto divertire il pubblico impiegando l'espressione "Che ca**o succede?" e spiegando che si tratta della cosa che preferisce pronunciare in italiano, quella che le dà maggiore soddisfazione in assoluto.

Il legame di Lady Gaga con l'Italia

Che Lady Gaga sia piuttosto legata al nostro paese non è un mistero per nessuno. A maggio, durante il suo soggiorno italiano per le riprese del film "House of Gucci" – diretto da Ridley Scott e che vedrà la partecipazione di Adam Driver e Jared Leto – in cui la popstar interpreterà Patrizia Reggiani, la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, Gaga aveva infatti dedicato all'Itali auna piccola lettera d'amore: "Desidero ringraziare tutta l’Italia per avermi sostenuto durante le riprese del film", scrisse in un tweet, "vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia terra di origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e sulla famiglia. Spero di avervi reso orgogliosi. Sono orgogliosa di essere italiana. Ti amo".