Lady Gaga ferma il concerto e scoppia a piangere: “Troppi fulmini, vi prego tornate a casa” Lady Gaga ha dimostrato ancora una volta, l’immenso amore che prova per i suoi fan. A Miami, sorpresa dalla pioggia e dai fulmini, ha preso la decisione sofferta di interrompere il concerto perché tutti potessero tornare a casa e stare al sicuro.

A cura di Daniela Seclì

Lady Gaga ha sempre messo la sua musica e i suoi fan al primo posto. Non sorprende, dunque, quanto la star abbia sofferto, dopo essersi vista costretta a interrompere il suo concerto a Miami. I fulmini non permettevano all'evento di svolgersi in sicurezza. Dopo avere invitato i presenti a tornare a casa, Lady Gaga è scoppiata a piangere.

Lady Gaga costretta a fermare il concerto a Miami

Lady Gaga si è vista costretta a interrompere il suo concerto a Miami (vedi video in alto, ndr). Durante l'evento, infatti, non solo cadeva la pioggia ma si rincorrevano lampi e fulmini. Così, l'artista è salita sul palco e ha comunicato la difficile decisione di mettere fine allo show: "Non voglio mettere la vostra vita in pericolo, perciò vi ringrazio. Tornate a casa in sicurezza e che Dio vi benedica. Grazie per essere venuti al mio concerto". Ha fatto un inchino, mentre la platea la acclamava, poi con la voce rotta dall'emozione ha ribadito: "Vi prego, andate a casa. Vi amo tantissimo". Poco più tardi ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram:

Mi dispiace non aver finito il concerto, ma era troppo pericoloso, i fulmini sono imprevedibili e la situazione cambia di minuto in minuto. Vi amo. Per anni, alcuni di voi mi hanno chiamata "mamma mostro" e nel mio cuore sentivo che fosse meglio mettervi al sicuro. Grazie per credere in me.

L'artista ha spiegato che le sarebbe piaciuto cantare Rain on me sotto la pioggia, ma è anche consapevole che la sicurezza debba essere messa sempre al primo posto. Infine, ha ringraziato tutti per i fiori che le hanno donato e per la comprensione.

Lady Gaga scoppia a piangere

Lady Gaga, una volta tornata nel backstage del concerto, è scoppiata a piangere e ha voluto condividere questo momento di fragilità con i suoi fan. Su Instagram, ha pubblicato un video in cui – in lacrime – ha spiegato: