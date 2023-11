L’addio dei Manhattan Transfert al pubblico italiano: gli ultimi concerti a Pescara e Pistoia Il tour d’addio dei Manhattan Transfert torna in Italia per due appuntamenti a Pescara e Pistoia in cui saranno accompagnati da Angelo Valori e la Medit Orchestra.

Gli storici Manhattan Transfer, accompagnati da Angelo Valori e la Medit Orchestra, sono in tour in Italia per il loro “The Big Farewell Tour”, che li porterà mercoledì 22 novembre al Teatro Massimo di Pescara e giovedì 23 novembre al Teatro Manzoni di Pistoia. Un tour che chiude una carriera di cinquant'anni che li ha portati a diventare una delle band più importanti al mondo, in grado di avvicinare il jazz al pop, e vincere 10 Grammy Awards su dodici nomination – l'ultima vittoria l'hanno ottenuto per gli arrangiamenti orchestrali del loro straordinario repertorio, arrangiamenti innovativi e raffinatissimi – oltre a milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

La band fondata nel 1969 da Tim Hauser e Laurel Massé, che ha vissuto diversi cambiamenti di formazione, negli anni, dal 1998 fa parte della Vocal Group Hall of Fame. La band, quindi, si esibirà in alcune delle canzoni che hanno segnato la propria storia, riprese da album storici come “Brasil”, “The Junction”, “Extensions”, “Coming Out”, “The Offbeat of Avenues” e “Pastiche”, per citarne alcuni. Sul palco ci sarà la formazione che da qualche anno sta portando avanti la band, con Cheryl Bentyne (voce), Alan Paul (voce), Janis Siegel (voce), Trist Curless (voce) e Yaron Gershovsky (piano e direzione).

La band è famosa anche per le proprie performance live, per le dinamiche, l'energia e uno stile diventato unico che li ha consacrati nel pantheon della musica mondiali. L?ultimo album è FIFTY, uscito nel 2022 per Concord/Craft Recordings, che gli ha permesso di ottenere l'ennesima nomination ai Grammy. nella loro carriera i Manhattan Transfert hanno collaborato con alcuni dei maggiori artisti al mondo come Tony Bennett, Bette Midler, Smokey Robinson, Laura Nyro, Phil Collins, B.B. King, Chaka Khan, James Taylor e Frankie Valli. Ad accompagnarli in quest'ultima avventura italiana ci sarà Angelo Valori – compositore, direttore d’orchestra, produttore, insegnante apprezzato a livello internazionale – con la Medit Orchestra.