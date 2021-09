La #vogliadifuturo impazza su TikTok e Fedez spoilera il video de “Meglio del cinema” Dopo che nelle scorse settimana, erano impazzate sul web le immagini della sorpresa di Fedez a Chiara Ferragni, cantandogli “Meglio del cinema” su una piattaforma sul lago di Como, il rapper è diventato virale su TikTok con la challenge #vogliadifuturo, ma soprattutto ha spoilerato sulla piattaforma le prime immagini del video ufficiale.

A cura di Vincenzo Nasto

Prima le immagini sul lago di Como, dove per il terzo anniversario di matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, il cantante le aveva preparato una sorpresa su una piattaforma, cantandole per la prima volta il nuovo singolo "Meglio del cinema", con piccole parti del testo spoilerate su Instagram. Poi la pubblicazione, lo scorso 24 settembre del singolo, che in poche ore è riuscito a raggiungere milioni di persone, sia sulle piattaforme di streaming digitale, e poi su TikTok. Proprio su quest'ultimo, Fedez ha pubblicato quattro giorni fa le prime immagini del video ufficiale, che sarà pubblicato il prossimo 30 settembre alle 14, con l'hasthag #vogliadifuturo. In soli quattro giorni, la challenge ha raggiunto oltre sette milioni e mezzo di visualizzazione, con il trend che è diventato tra i più virali sulla piattaforma.

Il successo dell'hashtag #vogliadifuturo su TikTok

La prima volta era stata su una piattaforma, poi un lyric video per la pubblicazione dello scorso 24 settembre, poi quattro giorni fa le prime immagini su TikTok. Che stesse per arrivare il nuovo video ufficiale del brano "Meglio del cinema" di Fedez, ce lo si poteva aspettare, ma che il rapper utilizzasse TikTok per diffondere le prime immagini, resta una sorpresa. Infatti, il cantante, nel video pubblicato sul suo profilo, appare mentre intona la canzone, circondato, quasi stritolato fisicamente, da coppie che si baciano. Nella didascalia del video, pubblicato lo scorso 26 settembre, possiamo osservare la presenza dell'hasthag #vogliadifuturo, con moltissimi utenti che con il suono del brano hanno deciso di creare una challenge, mostrando, come Fedez con Chiara Ferragni, alcuni momenti e motivi per cui hanno scelto una persona che sarebbe rimasta affianco per tutta la loro vita. Sulle note di "Rispondo a quegli stronzi che ti scrivono e ho fatto qualche figuraccia. E qualche volta piango e tutti ridono, ma tu mi levi i fari dalla faccia. Giuro, mi fai venire voglia di futuro", la challenge ha raccolto oltre sette milioni e mezzo di visualizzazioni, classificandosi tra i trend più virali sulla piattaforma.

Gli spoiler del nuovo video sulla piattaforma e la dedica a Chiara Ferragni

I primi spoiler su TikTok sono riusciti a dare una minima introduzione su quello che sarà il video di "Meglio del cinema". Nelle storie Instagram delle scorse ore, Fedez ha annunciato la presenza del Masseo, una delle personalità digitali più affermate su piattaforme come YouTube e Twitch, e potremmo rivedere anche Luis Sal. Dopo il grande spettacolo del video di "Mille", Fedez potrebbe ritornare a un video più intimo, come intima è stata la risposta di Chiara Ferragni dopo la dedica del brano: "La mia canzone, quella che mi fa piangere ogni volta che l'ascolto. Sono pronto a condividerla con tutti voi e spero vi emozioni almeno un po'".