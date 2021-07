Giorgio Mastrota è l'indiscutibile re delle televendite ma grazie ai Nanowar of Steel è diventato il "re del metal" interpretando un vichingo nel nuovo singolo della band metal demenziale: "La polenta taragnarock". I fan del gruppo sanno bene che Giorgio Mastrota rappresenta un indiscusso idolo per i NoS. Nel 2012, il gruppo dedicò a lui il singolo "Giorgio Mastrota – The Keeper of Inox Steel". Adesso c'è proprio lui, vichingo della valtellina, impegnato nella preparazione della polenta taragna.

La polenta taragnarock, il significato del brano

I Nanowar of Steel propongono brani caratterizzati da testi demenziali e da un suono che riprende riccamente il rock e l'heavy metal anni ottanta opportunamente plasmato in chiave ironica. Giorgio Mastrota si inserisce in questo contesto autoironico interpretando inizialmente sé stesso impegnato a promuovere i prodotti tipici della Valtellina dalla piazza del Kuerc di Bormio, paese adottivo del conduttore televisivo, per poi diventare un vichingo della Valhaltellina nel corso del video. Il brano “Polenta Taragnarock” farà parte del nuovo disco della band “Italian Folk Metal”: un omaggio in chiave rock alle sonorità più tradizionali del bel paese, in uscita il 2 Luglio per Napalm Records, etichetta leader nella scena metal mondiale.

Il testo della canzone

Nutriente, e ad alta densità

Tagliere di fumante epicità

Forgiata, dal mestolo di Thor

Si accampa nelle arterie del tuo cuor

Dalle fauci del Vulcano di Trepalle

Ti avvolge con il suo burroso scialle

I suoi lapilli di colesterolo, bombardano il Sud Tirolo

In un blitzkrieg di mais bramato!

Isolante, a bassa trasmittanza

Protegge da AIDS e gravidanza

Ribolle nelle Marmitte dei Giganti

Valchiria delle pietanze antiossidanti

Impugnerò il paiolo magico

Immpasterò il dorato amido

Nel formai de Mut!

La polenta Taragnarok

La polenta Taragnarok

Orgoglio dei paioli della Valhalltellina

La polenta Taragnarok

Trasmutato dall'alchimia di Sondrio

Seduce ribosoma e mitocondrio

Che assorbe il suo glucosio Orobico

Nel corso di un processo anaerobico

Il suo abuso può causare la pellagra

Ma il consumo ha l'effetto del viagra

Trasformandoti in un superomo

Tra le gambe avrai un Drago di Como

Straripante di Scimudin fuso

Quante cose al mondo tu puoi far

Saccheggiare, intonacare, banchettar

Ma se dall'impeto famelico ti lasci sopraffar

(Presidente! Presidente!)

Il tuo stomaco "GINNUNGAGAP" canterà

Per scongiurare il tuo lockdown gastro-intestinal

Dal lago del MidGarda occidental

V'è una pozione tonica dal colore paglierino

La cedrata Tassoni, l'elisir di Odino!

Su di lei ci metto la provola

Su di lei lo zola è una favola