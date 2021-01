Il sassofono inconfondibile di Wayne Shorter seguita dalla voce cavernosa e profonda di Pino Daniele. È Maggio se ne va, la canzone che accompagna e impreziosce Il commissario Ricciardi, la serie tv di Rai1 tratta dalla popolare saga di romanzi di Maurizio De Giovanni con Lino Guanciale nei panni dell'introverso e iconico personaggio. Il brano apre e chiude ognuno dei sei episodi di questo primo ciclo, ma resta anche nell'aria di questa Napoli scura e fumosa, come furono gli anni ‘3o del periodo fascista.

Maggio se ne va di Pino Daniele nel disco Bella ‘Mbriana

Maggio se ne va è l'ultima traccia che chiude il disco Bella ‘mbriana, pubblicato nel 1982. La "bella ‘mbriana" è lo spirito casalingo protagonista di numerose leggende metropolitane napoletane. Con questo titolo, Pino Daniele specifica l'avvicinamento a sonorità più tradizionali, nel senso più ampio del termine. Ulteriore testimonianza è il fatto di avvalersi per la prima volta di musicisti internazionali del calibro proprio di Wayne Shorter e di Alphonso Johnson. Il disco di Pino Daniele, edito da EMI, è riproducibile anche in digitale sulle varie piattaforme come Spotify, Amazon Prime Music e Apple iTunes.

in foto: La copertina del disco

Il testo di Maggio se ne va

Il testo è incredibilmente simbolico e rappresentativo di un immaginario umano e religioso. La fede si mischia con l'amore e con la fame, sentimenti viscerali, intensi e inspiegabili, proprio come sono i fenomeni che si verificano ne Il commissario Ricciardi. Forse per questo motivo, gli autori della serie diretta da Alessandro D'Alatri, hanno deciso di puntare su un brano così iconico e così rappresentativo.

Nuje ca cercammo Dio

Stammo pè sempe annure

Nuje ca cercammo ‘o bbene

Nun simmo maje sicuri

E nun c'abbassta niente

E cchiù n'amma sapè

Nun simmo maje cuntenti

E intanto maggio se ne va

Ce resta ‘o friddo

Ma quaccosa è allero

Maggio se ne va

Avanza ‘o pede

La traduzione di Maggio se ne va

Noi che cerchiamo Dio

Siamo per sempre nudi

Noi che cerchiamo il bene

Non siamo mai sicuri

E non ci basta niente

E più ne vogliamo sapere

Non siamo mai contenti

E intanto maggio sta passando

Ci resta il freddo

Ma qualcosa è allegro

Maggio sta passando

Fai presto (Avanza ‘o pede: letterale è accelera il passo)