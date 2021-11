La serenata di Stash Fiordispino per la sua Grace: il video dolcissimo del cantante dei Kolors Antonio Stash Fiordispino, voce e chitarra della celebre band The Kolors, ha fatto una serenata alla sua piccola Grace, nata dalla storia d’amore con Giulia Belmonte.

A cura di Gaia Martino

Una serenata su Instagram sta facendo il giro del web e ha commosso tutti. Il protagonista del gesto d'amore è Antonio Stash Fiordispino, voce e chitarra della band The Kolors, che a dicembre 2020 è diventato papà. Dalla relazione con Giulia Belmonte, giornalista e showgirl, è nata la piccola Greta che ha regalato ai suoi genitori una gioia indescrivibile. Mentre la mamma era in dolce attesa, Stash lo scorso anno si esibiva sulle note di Flor d'Luna di Carlos Santana rivolgendosi al pancione. Oggi la voce della band vincitrice di Amici nel 2015 ha suonato ancora una volta la canzone, questa volta però con la sua bimba davanti, contenta e divertita dai suoni della chitarra. Il video è dolcissimo.

Stash suona per la sua bambina

Il video di Stash che suona per la sua piccola Grace è diventato virale ed ha sciolto migliaia di cuori. Il cantante dei The Kolors ha ripetuto la stessa scena di quando la sua bambina doveva ancora nascere. Adesso che la piccola ha quasi un anno ha ripetuto la stessa scena, riprendendola. Lui pazzo di gioia alla chitarra, lei balla ipnotizzata. Il post:

"Ops, I did it again" scrive come didascalia del post e mamma Giulia commenta ‘Come un anno fa'. Questa volta Grace può ascoltare e divertirsi insieme al suo papà sulle note di Flor d'Luna di Carlos Santana. La piccola balla e sorride accompagnata dalla canzone ed il sorriso dei genitori dimostra quanta gioia abbia portato nella loro vita.

Leggi anche Tutti pazzi per Vivo, perché la commedia musicale Netflix piace così tanto

Chi è Giulia Belmonte, la compagna di Stash

La fidanzata di Antonio Stash Fiordispino non è un volto sconosciuto al mondo della tv. Giulia Belmonte è una giornalista del piccolo schermo, ha girato tanti servizi per il programma ‘Storie e Misteri' in onda su Telenova in qualità di inviata. Di Atri, la fidanzata del cantante ha 26 anni ed ha partecipato a Miss Italia nel 2013 con la fascia di Miss Abruzzo arrivando tra le finaliste.

Lo scorso dicembre è diventata mamma di Grace, nata dalla sua love story con Antonio Stash. Per l'occasione dedicò un post alla nuova arrivata pubblicando uno scatto con il papà, scrivendo: