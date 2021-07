Astemio e non fumatore, Aka7even ha fatto uno strappo alla regola per festeggiare la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio contro l'Inghilterra. Il finalista dell'ultima edizione di Amici è tra quelli che hanno postato i video della loro finale, dalla sofferenza iniziale alla speranza del gol del pareggio fino al rigore decisivo parato da Donnarumma che ha riportato la Coppa in Italia a 53 anni di distanza dall'ultima volta. Il cantante è tifoso e durante la partita ha postato diversi video in cui si mostrava con un amico mentre guardava la partita e indovinava il gol di Bonucci che ci avrebbe permesso di pareggiare e arrivare prima ai supplementari e poi ai rigori.

La promessa di Aka7even

A un certo punto, però, Luca Marzano – vero nome del cantante – ha voluto fare una promessa ai tanti fan che lo seguono. In una storia, infatti, ha promesso che avrebbe bevuto una birra in caso di vittoria finale: "Giuro che faccio un video dove bevo una birra intera" ha scritto. Alla fine ha mantenuto la promessa, e in altre storie lo si vede, appunto, dare qualche sorso alla birra prima di gettarsi in strada, cantare l'inno a squarciagola in auto e alimentare, appunto, i caroselli di tifosi che hanno invaso tutto il Paese per festeggiare questa vittoria. Ovviamente sarà capitato a tutti di bere una birra guardando la partita, ma per il cantante la questione è diversa.

Perché Aka7even è astemio

Aka, infatti, è astemio e non fuma, facendo molta attenzione al benessere fisico, specie dopo che a 7 anni stette qualche giorno in coma. Intervistato da Verissimo, infatti, spiegò che "Quando avevo sette anni sono stato in coma sette giorni per un'encefalite. Per i medici non mi sarei mai più svegliato". In un'intervista a RedBull aveva specificato la relazione tra quello che gli accadde da bambino e l'astemia, facendo proprio riferimento alla birra: "Sono astemio. Ho provato la birra, ma proprio non mi fa impazzire. All’inizio, per via del coma, dovevo stare attento, prendevo una compressa quotidianamente. Finita la terapia, i medici mi dissero ‘stai benissimo, fai quello che vuoi: ma stai attento'. Così non ho mai esagerato, avevo paura mi succedesse di nuovo. L’unica volta che ho bevuto e mi sono ubriacato è stato con mio padre a tavola. È stata l’ultima volta anche per lui".