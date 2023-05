La scaletta del concerto per Lucio Dalla: l’omaggio all’Arena di Verona in prima serata su Rai1 Questa sera andrà in onda il concerto in omaggio a Lucio Dalla, “DallArenaLucio”, con tanti artisti che canteranno le sue canzoni.

A cura di Redazione Music

Lucio Dalla (LaPresse)

Lucio Dalla, uno degli artisti più importanti, seminali, del panorama musicale italianosarà celebrato sabato 6 maggio in prima serata su Rai 1 alle 21.25, quando andrà in onda il festival "DallArenaLucio", registrato lo scorso anno all'Arena di Verona dove una serie di artisti e artiste italiani ricordarono il cantautore bolognese a dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel marzo del 2012. Un cast imponente che ha riletto alcune delle canzoni più amate dell'autore di successi come "Anna e Marco", "Com'è profondo il mare", "Attenti al lupo", "L'anno che verrà" e "caruso", per citarne solo alcune tra le più ascoltate e conosciute. Il programma è condotto da Carlo Conti, che sarà accompagnato dalla presenza speciale di Fiorella Mannoia e insieme accompagneranno il pubblico da casa durante l'ascolto delle canzoni.

La scaletta del concerto: i cantanti all'Arena di Verona

Tra i protagonisti della serata ci saranno Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano a cui si aggiungerà anche il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati del cantautore e, la cantante Iskra Menarini, per venticinque anni al fianco di Lucio Dalla come corista.

Ecco tutti gli artisti che si esibiranno

Il concerto sarà l'occasione per ricordare le sue canzoni, ma anche per ripercorrere alcuni momenti della sua vita, che talvolta coincidevano proprio con i suoi racconti. Spezzoni che hanno accompagnato generazioni intere attraverso decenni di musica e attualità del Paese, sia con canzoni che sono diventate successi nazionali, sia con le canzoni meno note che restano spesso delle perle nascoste. La regia della serata è di Maurizio Pagnussat, la direzione musicale è di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco mentre quella di Orchestra e Arrangiamento è di Valeriano Chiaravalle.