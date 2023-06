La scaletta del concerto di Travis Scott a Milano 2023: l’ordine delle canzoni all’Ippodromo SNAI Stasera, venerdì 30 giugno, Travis Scott arriva a Milano per esibirsi all’Ippodromo Snai La Maura per gli I-Days alle 17.30. Qui i brani con cui si potrebbe esibire, già visti nella scaletta dei suoi concerti precedenti.

A cura di Vincenzo Nasto

Travis Scott (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Oggi, venerdì 30 giugno, Travis Scott si esibisce per la prima volta in Italia, a Milano, all'Ippodromo Snai La Maura dalle ore 21.00 per gli I-Days. Il rapper, originario di Houston in Texas, ha appena pubblicato sul proprio sito ufficiale un'anteprima del suo nuovo progetto, Utopia, a cinque anni da Astroworld. Dopo Milano, Travis Scott volerà a Rotterdam, in Olanda, per il Rolling Loud, mentre solo pochi giorni dopo parteciperà al Longitude Festival di Dublino, in Irlanda. Travis Scott potrebbe esibirsi con alcuni brani del suo ultimo capitolo Astroworld, come No Bystanders e Sicko Mode, senza dimenticare le uscite più recenti come Highest in the room. Qui i brani con cui Travis Scott si potrebbe esibire a Milano, già visti nella scaletta dei suoi concerti precedenti.

La scaletta con le canzoni del concerto di Travis Scott a Milano

Stasera, venerdì 30 giugno, Travis Scott si esibisce all'Ippodromo Snai La Maura di Milano alle 21.00 per gli I-Days, per la prima volta in Italia. Il suo concerto sarà aperto alle 17:30 da un set di Ava e Capo Plaza. L'autore di Astroworld potrebbe portare sul palco anche alcuni successi del passato, come Antidote o la collaborazione con Kanye West Praise God, contenuto in Donda. Qui i brani con cui Travis Scott si potrebbe esibire a Milano, già visti nella scaletta dei suoi concerti precedenti.