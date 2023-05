La scaletta del Concerto di Radio Italia Live 2023 a Milano: l’ordine dei cantanti e gli orari Si terrà stasera, sabato 20 maggio, il concerto di Radio Italia presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che vedrà tra i protagonisti Elodie, Tananai, Lazza e Ferro.

A cura di Redazione Music

Sabato 20 maggio si terrà il Radio Italia Live – Il concerto, l'evento gratuito che si svolgerà a Milano, in Piazza Duomo, alle ore 20.40 e che verrà bissato a al Foto Italico di Palermo venerdì 30 giugno, dando il via alla lunga maratona di concertoni estivi che permetteranno al pubblico di seguire alcuni degli artisti più amati in giro per l'Italia, consolidando anche alcuni dei tormentoni che ci porteremo appresso nell'estate di quest'anno. Anche quest'anno sul palco del Duomo ci saranno alcuni dei protagonisti della stagione musicale, da Elodie a Tiziano Ferro passando per Lazza e Tananai, presnetato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, con la sigla che sarà suonata live da Saturnino, bassista di Jovanotti.

Radio Italia Live 2023 a Milano, la scaletta e gli orari di esibizione dei cantanti

Il concerto di Radio Italia vedrà esibirsi a Milano, quindi, alcuni dei protagonisti del pop e del rap di questi anni. Ogni artista porterà tre brani comprese le ultime canzoni pensate per esplodere nelle prossime settimane, lottando per uno spazio tra i tormentoni del 2023. Oltre a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che presenteranno dal palco ci saranno anche Manola Moslheni che sarà nel backstage a intervistare gli artisti e Daniela Cappelletti che sarà tra il pubblico. Gli artisti che saliranno sul palco sono: Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti e Tananai.

Dove vedere il concerto in diretta tv o streaming

Per chi non potrà essere a Milano sarà possibile seguire il concerto sia in radio che in tv. Radio Italia Live, infatti, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it oltre a essere fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Il Concerto sarà in diretta, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).