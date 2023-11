La scaletta del concerto di Noel Gallagher a Milano 2023: l’ordine delle canzoni al Forum di Assago Oggi, mercoledì 8 novembre, Noel Gallagher arriva a Milano per esibirsi con i suoi High Flying Birds. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire Noel Gallagher.

Oggi, mercoledì 8 novembre 2023, ritorna a Milano in concerto Noel Gallagher. L'autore britannico, ospite nelle scorse ore allo Stadio San Siro per il match di Champions League Milan – Paris Saint German, salirà sul palco del Mediolanum Forum alle ore 21. Milano sarà l'unica data italiana nel 2023 per l'ex leader degli Oasis, che poi ritornerà per le sei tappe finali a casa, nel Regno Unito. Infatti, dal 14 al 21 dicembre attraverserà Londra, ma anche Cardiff, Glasgow e Liverpool. Sul palco del Mediolanum Forum di Milano potremmo assistere alla commistione tra brani del passato degli Oasis e suoi brani solisti con i High Flying Birds: tra questi anche Going Nowhere e Don’t Look Back in Anger, oltre a Easy Now e You Know We Can’t Go Back. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Noel Gallagher, già visti nella scaletta dei concerti del suo tour.

La scaletta con le canzoni del concerto di Noel Gallagher a Milano 2023

L'arrivo di Noel Gallagher a Milano stasera, mercoledì 8 novembre, sarà l'ennesimo incontro tra l'artista britannico, ex Oasis, e il pubblico italiano. Questa volta, insieme alla sua guest band High Flying Birds, potrà portare sul palco anche i brani del nuovo album Council Skies, oltre ad alcuni frammenti del suo passato con gli Oasis. Da The Masterplan a Half the world away, passando per Live Forever: qui i brani con cui si potrebbe esibire Noel Gallagher, già visti nella scaletta dei concerti del suo tour.