La scaletta del concerto di Mahmood a Roma all’Auditorium Parco della Musica: l’ordine delle canzoni Stasera 7 luglio a Roma ci sarà la prima data del Ghettolimpo Summer Tour 2022 di Mahmood: qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Cover album "Ghettolimpo" Mahmood 2021

Stasera 7 luglio sarà la data cerchiata in rosso da tutti i fan di Mahmood: infatti partirà il Ghettolimpo Summer Tour 2022 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, dalle ore 21:00. Un concerto che celebra l'ultimo anno dell'artista torinese, dall'uscita del suo nuovo album, alla grande avventura sanremese che gli ha aperto le porte della musica internazionale. Dopo aver già vinto con "Soldi" il Festival di Sanremo 2019, il cantante, insieme a Blanco, ha bissato il successo nell'ultima kermesse nazionale con il brano "Brividi". La vittoria ha portato la coppia a esibirsi sul palco del PalaOlimpico di Torino all'Eurovision Song Contest 2022, una partecipazione che però non ha bissato la vittoria dell'anno precedente dei Maneskin, avvenuta a Copenaghen con il brano "Zitti e Buoni". "Brividi" si è classificata al sesto posto finale.

La scaletta del concerto di Mahmood a Roma il 7 luglio 2022

Dovrebbe essere questa la scaletta per il primo concerto estivo di Mahmood per il Ghettolimpo Summer Tour 2022 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Dei

Ghettolimpo

Baci dalla tunisia

Inuyasha

Il Nilo nel naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi

Le date del tour di Mahmood

Dopo il successo registrato nel tour primaverile, dopo il record di brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore con "Brividi", incomincia l'avventura estiva per Mahmood, che dopo la data romana, si esibirà il prossimo 9 luglio al Brescia Summer Music 2022, per poi andare al Parco San Valentino di Pordenone l'11 luglio. Il Ghettolimpo Summer Tour 2022 si chiuderà il prossimo 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza. Qui la scaletta, non in ordine d'esecuzione.