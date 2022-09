La scaletta del concerto di Ligabue all’Arena di Verona: l’ordine delle canzoni Dopo Campovolo, per Ligabue arrivano le sette serate all’Arena di Verona: si parte il prossimo martedì 27 settembre. Qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Luciano Ligabue foto di Vittorio Zunino Celotto per Getty Images

Dopo il grande successo lo scorso 4 giugno a Campovolo con "30 anni in un giorno", Luciano Ligabue è protagonista all'Arena di Verona, con sette concerti già tutti sold-out. Si parte il 27,29 e 30 settembre per poi terminare con 1,3,4 e 6 ottobre: c'è molta curiosità per la scaletta con cui si esibirà. Un grande successo di pubblico per il cantante di Correggio, che dopo l'Arena di Verona volerà per un tour internazionale, passando il 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona, il 28 al Cirque Royal di Bruxelles, il 30 al Bataclan di Parigi e dal 31 al 02 novembre al Shepherd's Bush Empire di Londra. "7", il suo ultimo album, sarà sicuramente uno dei protagonisti del concerto all'Arena di Verona, senza dimenticare i suoi classici "Balliamo sul mondo" ed "Eri bellissima".

La scaletta delle canzoni al concerto di Ligabue all’Arena di Verona

Dopo la grande esibizione dello scorso 4 giugno a Campovolo, Ligabue ritorna in concerto all'Arena di Verona con 7 concerti previsti fino al 6 ottobre 2022: si parte con la prima data martedì 27 settembre 2022 e chissà che in una delle serate potrebbe apparire Elisa, con cui l'artista ha collaborato in passato. Qui la scaletta del concerto, non in ordine d'uscita: