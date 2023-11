La scaletta del concerto di Giorgia a Milano 2023: l’ordine delle canzoni al Mediolanum Forum Oggi, martedì 7 novembre, Giorgia si esibirà dalle 21 sul palco del Mediolanum Forum di Milano, seconda data del suo Blu live – Palasport. Qui la scaletta con cui si potrebbe esibire Giorgia.

Oggi, martedì 7 novembre, Giorgia si esibirà al Mediolanum Forum di Assago dalle ore 21. La cantante, dopo i tour Blu live – Teatri lirici e Blu live – Outdoor, sta girando i più grandi palasport italiani con Blu live – Palasport. Un viaggio cominciato lo scorso 4 novembre nella data zero di Jesolo, al Palazzo del Turismo, e che arriva a Milano nelle prossime ore. Con lei, sul palco, ci saranno Diana Winter e Andrea Faustini con voce e chitarra, passando per quelle di Andrea Rigonat, le tastiere di Fabio Visocchi e Gianluca Ballarin e le batterie di Mylious Johnson: il tutto supervisionato dalla direzione musicale di Sonny T. La cantante ha deciso di riprendere in mano le melodie del suo ultimo album Blu1, portandole in una nuova veste sul palco del suo tour nei palazzetti. Giorgia si esibirà con alcuni dei classici della sua discografia, da Gocce di Memoria e L'eternità, passando anche per alcuni brani del suo album Blu1, uscito lo scorso 17 febbraio, dopo l'avventura al Festival di Sanremo 2023. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Giorgia a Milano, già visti nella scaletta dei suoi concerti nel Blu live – Outdoor.

La scaletta con le canzoni del concerto di Giorgia a Milano 2023

Giorgia, dopo la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo dello scorso 4 novembre, arriva a Milano nelle prossime ore, in concerto al Mediolanum Forum di Milano. Dalle ore 21, l'artista romana ripercorrerà il suo repertorio musicale, con una nuova veste anche dei brani del suo ultimo album Blu1. Dal singolo sanremese Parole dette male ad Atacama, passando per classici come Oro Nero e Di sole e d'azzurro. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Giorgia a Milano, già visti nella scaletta dei suoi concerti nel Blu live – Outdoor.