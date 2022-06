La scaletta del concerto di De Gregori e Venditti: le canzoni del concerto allo Stadio Olimpico Francesco De Gregori e Antonello Venditti danno il via al loro tour assieme con un concerto allo Stadio Olimpico di Roma dove suoneranno alcune tra le loro canzoni più amate.

A cura di Redazione Music

Francesco De Gregori e Antonello Venditti (foto Benedetta Pistolini)

Techetechetè ha dato un antipasto di ciò che il pubblico di Francesco De Gregori e Antonello Venditti potrà vedere oggi 18 giugno, quando i due cantautori saliranno sul palco per il via al loro tour in coppia. De Gregori e Venditti, infatti, saranno protagonisti allo stadio Olimpico di Roma per la prima tappa del tour che li vedrà impegnati nelle location all'aperto del Paese. Lo speciale di Rai Tre che ripercorre la storia della tv acquisendo dalle teche Rai, infatti, hanno dedicato la puntata del 17 giugno proprio alla storia musicale e televisiva dei due cantanti che nel 1972 pubblicarono, in coppia, "Theorius Campus".

La scaletta del concerto di Roma

Sebbene la scaletta ufficiale non sia stata ancora resa nota, è certo che De Gregori e Venditti pescheranno a piene mani nei rispettivi repertori per quello che si prospetta un karaoke a cielo aperto, con i loro maggiori successi rivisitati per l'occasione. Sarà difficile, quindi, che sul palco romano non ci saranno successi che hanno scritto la storia della musica italiana come Rimmel, Titanic, La donna cannone o Ci vorrebbe un amico, Roma capoccia e Notte prima degli esami a cui si aggiungeranno, sicuramente, le due canzoni che i due hanno ripubblicato in coppia nei mesi scorsi, ovvero "Generale" e "Ricordati di me".

La band sul palco con De Gregori e Venditti

Sul palco con Francesco De Gregori e Antonello Venditti ci sarà una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino)a cui si aggiungono anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.

Tutte le date del tour estivo “VENDITTI & DE GREGORI”: