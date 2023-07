La scaletta del concerto di Bob Dylan a Milano 2023: l’ordine delle canzoni al Teatro Arcimboldi Stasera lunedì 3 luglio e domani, martedì 4 luglio, Bob Dylan si esibisce al teatro Arcimboldi di Milano. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbero esibire.

A cura di Vincenzo Nasto

Bob Dylan (Kevin Winter/Getty Images for AFI)

Oggi, lunedì 3 luglio e domani, martedì 4 luglio, Bob Dylan ritorna in Italia con una doppia data attesissima. L'autore si esibirà per due sere consecutive al Teatro degli Arcimboldi di Milano, prolungando il Rough and Rowdy Ways World Wide Tour, cominciato ormai il 2 novembre 2021. Come annunciato nei mesi passati, anche il pubblico dell'Arcimboldi di Milano sarà costretto a non poter utilizzare il cellulare durante il concerto, lasciandolo nell'apposita custodia Yondr. L'autore statunitense, che non si esibisce in Italia dal 2018, salirà sul palco alle ore 21 con alcuni dei suoi capolavori: da Black Rider a Gotta Serve Somebody. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Bob Dylan, già visti nella scaletta del suo ultimo concerto in Svizzera.

La scaletta con le canzoni del concerto di Bob Dylan a Milano

Stasera, lunedì 3 luglio e domani, martedì 4 luglio, Bob Dylan torna in Italia per due date del suo Rough and Rowdy Ways World Wide Tour, a cinque anni dalla sua ultima esibizione nella penisola. Dalle ore 21, al Teatro degli Arcimboldi, il cantautore americano canterà Watching the River Flow, ma anche My Own Version of You e I’ll Be Your Baby Tonight. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Bob Dylan, già visti nella scaletta del suo ultimo concerto in Svizzera.

Watching the River Flow

Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine

I Contain Multitudes

False Prophet

When I Paint My Masterpiece

Black Rider

My Own Version of You

I’ll Be Your Baby Tonight

Crossing the Rubicon

To Be Alone With You

Key West (Philosopher Pirate)

Gotta Serve Somebody

I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

Not Fade Away (The Crickets cover)

Mother of Muses

Goodbye Jimmy Reed

Every Grain of Sand

Gli altri concerti di Bob Dylan in Italia

Il cantautore di Duluth si esibirà, quindi, per due serate consecutive al Teatro degli Arcimboldi di Milano per poi salire sul palco di due dei più prestigiosi festival italiani: il Lucca Summer Festival dove suonerà il 6 luglio e Umbria Jazz dove sarà il giorno dopo. Dylan, infine, concluderà la sua serie di concerti italiani a Roma, il 9 luglio, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica.