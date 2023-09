La scaletta del concerto di Bjork a Milano 2023: l’ordine delle canzoni al Forum D’Assago Stasera, martedì 12 settembre, Bjork ritorna in Italia in concerto al Forum D’Assago con il Cornucopia tour 2023. Qui tutte le canzoni in scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Bjork, foto di Comunicato Stampa Atopos

A cinque anni di distanza dall'ultimo concerto in Italia, Bjork ritorna nella penisola per un doppio appuntamento: stasera si esibirà al Mediolanum Forum di Assago e dopo solo 11 giorni, sarà all'Unipol Arena di Bologna. Il tour europeo Cornucopia della cantante islandese sbarcherà nelle prossime ore al Forum D'assago, dove presenterà anche il suo ultimo album Fossora al pubblico italiano. Il tour, cominciato lo scorso 1 settembre alla Altice Arena di Lisbona in Portogallo, ha dato la possibilità a Bjork anche di trasportare sul palco un mondo completamente nuovo: dalle immagini digitali create dagli artisti Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M, a un'orchestra completa di flautiste, clarinettisti e arpisti. Al Forum d'Assago, Bjork canterà anche alcune delle sue canzoni più famose al grande pubblico: dalla titletrack Utopia del penultimo album a Venus as a boy, contenuto nel suo progetto di debutto. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Bjork a Milano, già visti nella scaletta dei suoi concerti del Cornucopia Tour.

La scaletta con le canzoni del Cornucopia tour di Bjork a Milano 2023

Tra poche ore Bjork salirà sul palco del Forum D'Assago, a Milano, a cinque anni di distanza dall'ultimo concerto in Italia, esattamente a Roma. La cantante islandese si esibirà alle ore 21 con uno spettacolo di circa due ore, con oltre 20 brani in scaletta: tra i più famosi Ovule e Atopos dell'ultimo album Fossora, ma anche Pagan Poetry, canzone del 2001 contenuta nell'album Vespertime. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Bjork a Milano, già visti nella scaletta dei suoi concerti del Cornucopia Tour.