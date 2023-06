La scaletta del concerto di Biagio Antonacci a Ferrara 2023: l’ordine delle canzoni in Piazza Trento e Trieste Oggi, venerdì 30 giugno, Biagio Antonacci partirà per il suo tour estivo da Ferrara, alle 21 sul palco in Piazza Trento e Trieste. Qui i brani con cui si potrebbe esibire, già visti nella scaletta del suo Palco Centrale tour.

A cura di Vincenzo Nasto

Biagio Antonacci in concerto (Simone di Luca)

Oggi, venerdì 30 giugno Biagio Antonacci si esibisce al Ferrara Summer Festival, in Piazza Trento e Trieste dalle ore 21. Il suo tour estivo comincia stasera e lo porterà in giro per l'Italia, passando da Parma a Nichelino, senza dimenticare il concerto del 13 luglio a Marostica: il viaggio estivo di Biagio Antonacci terminerà il prossimo 5 agosto a Pompei, in provincia di Salerno. Un viaggio in oltre 40 anni di musica per il cantante milanese, che si esibirà con alcuni dei suoi singoli più importanti, da Convivendo a Tu sei bella, senza dimenticare Vivimi e Se è vero che ci sei. Qui i brani con cui Biagio Antonacci si potrebbe esibire a Ferrara, già visti nella scaletta del suo Palco Centrale tour.

La scaletta con le canzoni del concerto di Biagio Antonacci a Ferrara

