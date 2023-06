La scaletta del concerto dei The Who a Firenze 2023: l’ordine delle canzoni alla Visarno Arena Stasera i The Who aprono il Firenze Rocks, il festival in cui Pete Townshend e Roger Daltrey suoneranno con la band e con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

A cura di Redazione Music

The Who (Frazer Harrison/Getty Images)

Stasera a Firenze arriva una delle band che ha scritto la Storia del rock mondiale, ovvero i The Who. La band inglese, infatti, è uno degli headliner del Firenze Rocks 2023, e salirà sul palco della Visarno Arena a partire dalle 21.30. I The Who, nella loro unica data italiana suoneranno con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con una scaletta piena di successi che si rifà anche al loro ultimo lavoro, ovvero il live a Wembley proprio con l'orchestra. La band porterà a Firenze una miscela di rock che solo il binomio tra la band londinese e una delle più importanti orchestre d’Italia può creare.

La scaletta con le canzoni del concerto dei The Who a Firenze

Pete Townshend e Roger Daltrey eseguiranno canzoni tratte dalla loro carriera lunghissima, con un momento che li vede soli con la band e sezioni dedicate agli album simbolo Tommy e Quadrophenia, oltre ad altri amati brani e canzoni tratte dall'album "WHO" del 2019, il loro primo disco in studio dopo 13 anni. Questa la probabile scaletta, in base ai concerti tenuti prima di quello italiano

Con orchestra

Overture

1921

Amazing Journey

Sparks

Pinball Wizard

We're Not Gonna Take It

Who Are You

Eminence Front

Ball and Chain

Solo band

You Better You Bet

The Seeker

I Can See for Miles

Substitute

Another Tricky Day

Won't Get Fooled Again

Behind Blue Eyes

Con orchestra

The Real Me

I'm One

5:15

The Rock

Love, Reign O'er Me

Baba O'Riley

Il concerto sarà aperto nel pomeriggio da Le Distanze, seguiti dai Piqued Jacks, che hanno rappresentato San Marino all'ultimo Eurovision, Lucio Corsi, uno dei giovani cantautori italiani più interessanti del panorama e subito prima della band ci sarà Tom Morello, chitarrista di band come Rage Against the Machine e Audioslave e tornato agli onori della cronaca in Italia per il feat con i Maneskin.